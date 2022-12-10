(ÖZET) Trabzonspor-Kasımpaşa hazırlık maçı sonucu: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada Antalya’da kampa giren Trabzonspor , son idmanını yaparak kampı tamamladı. Burada iki hazırlık maçı oynayan Fırtına, Hull City ile 1-1, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bordo Mavililer, 3. hazırlık maçında Kasımpaşa ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı hakem Levent Gümüşdere yönetirken yardımcılığını ise Cankut Gönenç ve Oğuzhan Yiğitkarpuz yaptı. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Enes Kanpara üstlendi.

Trabzonspor, müsabakaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Edin Visca, Bakasetas, Trezeguet ve Umut Bozok 11’i ile başladı. Kasımpaşa’da ise Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Ryan Donk, Petretta, Celina, Mickael Tırpan, Ben Ouannes, Hajradinovic, Tunay Torun ve Cedric Bahoken ilk on bir başlayan kadro oldu. Bordo Mavililer, 16. dakikada rakipten seken topu cezalandıran Umut Bozok ile 1-0 öne geçti.

82. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall’un yerde kaldığı pozisyonda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğitkarpuz

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen (Dk. 63 Peres), Gbamin, Vitor Hugo (Dk. 46 Denswil), Arif Boşluk (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 63 Doğucan Haspolat), Hamsik (Dk. 46 Bardhi), Visca (Dk. 88 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok (Dk. 88 Caner Uzun)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Ben Ouannes (Dk. 46 Ahmet Emin Engin), Donk (Dk. 46 Graovac), Bruma (Dk. 75 Tarkan Serbest), Petretta (Dk. 86 Yasin Özcan), Hajradinovic (Dk. 86 Oğuzhan Efe Yılmaz), Tirpan (Dk. 75 Aytaç Kara), Hadergjonaj (Dk. 86 Selim Dilli), Celina (Dk. 46 Yunus Mallı), Tunay Torun (Dk. 46 Fall), Bahoken (Dk. 41 Berat Kalkan)

GOLLER: Dk.16 Umut Bozok (Trabzonspor), Dk. 81 Hadergjonaj (P) (Kasımpaşa)