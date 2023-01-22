(ÖZET) Trabzonspor - İstanbulspor maç sonucu: 4-0

5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirve hattına tutunan, kupada Ümraniyespor engelini 4-1'le aşan ve moral depolayan Trabzonspor , Süper Lig 'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği maçı baştan sona üstün götüren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, rahat bir şekilde 3 puanı hanesine yazdırdı. Yusuf Yazıcı, Marc Bartra, Bakasetas ve Trezeguet'nin attığı gollerle maçı 4-0 kazanan ve iç sahada namağlup unvanını sürdüren Bordo Mavililer, 35 puanla 5. sıraya yerleşti. Karadeniz devi, 21. haftada konuk olacağı Hatayspor karşısında galibiyet serisini 3 maça taşımaya çalışacak.

Gaziantep FK beraberliğinin ardından Ümraniyespor'u deplasmanda deviren Fatih Tekke'li İstanbulspor'un 2 maçlık yenilmezlik serisi Trabzon deplasmanında sona erdi. 15 puanla ateş hattında kalan Sarı Siyahlılar, 21. haftada ağırlayacağı Kayserispor karşısında yeniden çıkışa geçmenin peşinde olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11' Hızlı gelişen İstanbulspor atağına topla buluşan Emeka Eze, pasını Valon Ethemi'ye aktarmak istedi. Araya giren Bartra, topu uzaklaştırdı.

GOL İPTAL | 20' Abdülkadir Ömür hızla getirdiği topta derin oynadı, Gomez bir anda karşı karşıya pozisyonda iyi bir vuruşla Jensen'i avlayıp, golü atmayı başardı ancak yan hakemin bayrağı havada. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL | 33' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, penaltı noktasına doğru ortasına gönderdi. Djaniny'nin yükseldiği top Yusuf Yazıcı'nın önüne düştü. Milli futbolcunun volesinde kaleci Jensen'i geçen top ağlarla buluştu.

29' Maxi Gomez'in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

30' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

37' Yusuf Yazıcı'nın topuk pasıyla ceza alanında topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda top Oğuzhan'dan döndü.

38' Sağ kanattan koşu yapan Topalli'nin pasına hareketlenen Ethemi'nin gelişine yaptığı vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 48' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Bakasetas, sağ çaprazdan çizgiye inip topu ortaya çevirdi. Maxi Gomez'in topukla yaptığı vuruşu kaleci Jensen kurtardı, seken topu Bartra ağlarla buluşturdu.

GOL | 51' Trabzonspor, golleri art arda buldu. Eren Elmalı'nın sol kanattan yaptığı ortada Mehmet Yeşil'den seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Yunan yıldızın çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

55' Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ethemi, ceza sahasına ortasını yaptı. Eduart Rroca'nın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

64' GOL | Sol çaprazdan ceza alanına giren Trezeguet yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

GOL İPTAL | 74' Abdülkadir Ömür'ün pasına koşu yapan Trezeguet'nin ceza sahasında attığı şut ağlarla buluştu, gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

79' Djaniny, Hamsik'in yerden çevirdiği topta ceza sahasının dışından şutunu attı, kaleci Jensen son anda topu çelmeyi başardı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.