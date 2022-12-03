ÖZET | Trabzonspor-Hull City maç sonucu: 1-1

Bordo-Mavililer, Antalya’daki ilk hazırlık maçında Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadrodaki pek çok oyuncuya bugünkü karşılaşmada forma şansı verdi. Mücadeleye Trabzonspor etkili başladı ve henüz 4. dakikada Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda dengeli bir oyun vardı. Championship ekibi, 71. dakikada Ozan Tufan'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL | 4' Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle Hull City karşısında 1-0 öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasında hareketlenen Trezeguet şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.





GOL | 71' Hull City 70. dakikada Doğukan Sinik'in yerde kalması sonrasında penaltı kazandı. Topun başına Ozan Tufan geldi. Milli futbolcu 71. dakikada takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

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Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan Çakır - Peres, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Abdulkadir Ömür, Naci Ünüvar ve Umut Bozok 11’i ile çıktı. Hull City ise Ingram - Coyle, Jones, McLoughlin, Elder, Jarvis, Seri, Simons, Longman, Slater ve Smith 11’i ile sahada yer aldı.

Regnum Carya 3 No’lu sahada oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 4’üncü dakikada Trezeguet’in golüyle öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Hull City, aradığı golü 71’inci dakikada penaltı atışından Ozan Tufan ile buldu. Karşılaşma 1-1’lik skorla sona erdi.





Karadeniz ekibi, kamptaki ikinci maçını 7 Aralık Çarşamba günü bu kez Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yapacak. Trabzonspor, bugün hazırlık karşılaşması olduğu için dün tek antrenman yaparken, akşamı dinlenerek geçirdi. Hull City maçının ardından Abdullah hocanın yine günde çift idmanlı programa dönmesi bekleniyor.