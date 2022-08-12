(ÖZET) Trabzonspor - Hatayspor maç sonucu: 1-0

Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan Trabzonspor , ligin ilk hafta maçını da Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor’la oynamış ve 2-0’lık skorla galibiyete uzanmıştı. Fırtına, bugün taraftarının karşısına çıktı, 3.5 ay sonra Akyazı’da sevenleriyle buluştu. Karadeniz ekibi, kozlarını paylaştığı Hatayspor karşısında oldukça zorlandı.

Pozisyon Trabzon'un, top Hatay'ın!

16 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'la çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Fırtına, öncesinde Bordo-Beyazlılar'ı devirmeyi planlıyordu. İlk yarıda Trabzonspor'un pozisyon anlamında üstünlük sağladığı ancak topun daha çok Akdeniz ekibinde olduğu bir 45 dakika izlesek de gol sesi çıkmamıştı.

Atmosferi değiştirdi

Edin Visca'nın 40. dakikada kolunun kırılmasıyla da Akyazı'da moraller bozulurken, ikinci devrede bir gol bu atmosferi değiştirebilirdi. Öyle de oldu... 70'te Abdülkadir Ömür sahneye çıktı, ceza sahası dışından füzeyi yolladı ve eski takım arkadaşı Erce Kardeşler'i avlayarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 sona erdi ve Bordo-Mavililer 2'de 2'yle yoluna devam etti.

STAT: Akyazı Stadyumu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Doğucan (Dk. 46 Abdülkadir), Bakasetas, Visca (Dk. 43 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90 Yusuf), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce- Kamil (Dk. 72 Sadık), Simon, Vranjes, Falette, Riberio (Dk. 87 Varga), Aabid (Dk. 79 Mehdi), Musa (Dk. 46 Onur), Saint-Louis (Dk. 72 Kamara), Lobjanidze, El Kaabi

GOL: Dk. 71 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Bakasetas (Trabzonspor) - Riberio, Musa, Kamara (Atakaş Hatayspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

5' Trezeguet, Ribeiro'dan sıyrılamadı, topu alan Bakasetas kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

13' Trezeguet sol kanattan içeri doğru hareketlenirken sağ ayağının içiyle uzak köşeye sert vurdu ancak aut.

İKİ HARİKA HAREKET!

17' Ribeiro'dan ceza alanına doğru çok şık bir uzun pas geldi, Ayoub El Kaabi röveşatayı vurdu, Uğurcan çıkardı. Müthiş pozisyon...

18' Musa Çağıran çok uzaklardan şansını denedi ancak top üstten dışarda.

MÜTHİŞ KARAMBOL!

19' Trabzonspor sol kanattan korneri kullandı, ceza alanında çok ciddi bir karambol oluştu, Trezeguet kale dibinde topa son dokunan isim olsa da Erce gole izin vermedi.

1 DAKİKADA 2 KURTARIŞ

29' Vranjes, Falette'e pası gönderdi, araya Visca girdi, bir anda 3'e 1 geldi Trabzonspor, Visca, Cornelius'a attı, Danimarkalı oyuncu kötü kontrolü sonrasında vurdu, Erce gole izin vermedi. Hemen ardından Hatay kontraya çıkarken, top yine Trabzonlular'da kaldı, Bakasetas uzun oynadı, sol kenardan Trezeguet içeri girip, çaprazdan vurdu, Erce yine başarılı.

GOL!

32' Bakasetas sol kenardan, bindiren Eren Elmalı'nın önüne harika bir pas attı, Eren yerden sert içeri çevirdi, savunmadan seken topa Cornelius kafayı vurdu ve skoru 1-0'a getirdi.

GOL İPTAL

Pozisyonun öncesinde Trezeguet ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

SAHAYA AMBULANS GİRDİ!

40' Falette ile ikili mücadeleye giren Visca yerde kaldı. bu sırada sol kolu vücudunun altında kaldı. Ambulans sahada. Boşnak oyuncu devam edemiyor, Kouassi oyunda.

45' İlk yarının sonuna +7 ekleniyor.

45+2' Doğucan uzaklardan vurdu, Erce kornere çeldi.

45+3' Dylan sağ kanattan ceza alanına yerden topu çevirdi, Saba vurdu ancak şutu etkisiz.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

51' Kouassi sağ kanattan ortaladı, Cornelius, Viranjes'in üstünden yükselip kafayı vurdu ancak isabetsiz.

55' Ribeiro çok uzaklardan vurdu ancak üstten dışarı çıkıyor top.

63' Trezeguet sol kanattan topu içeri çevirdi, Kouassi tekte vurdu ancak Erce'den iyi bir kurtarış...

GOL!

71' Eren Elmalı'nın pasında ceza yayının az gerisinde topla buluşan Abdülkadir topu sağ ayağından soluna çekti, sert vurdu ve harika bir gole imza attı. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI!

79' Bakasetas'ın ara pasında kaleci Erce'yle Djaniny karşı karşıya kaldı. Yeşil Burun Adalı futbolcu şutunu çekti ama yakın mesafeden Erce çıkardı.

90' Mücadelenin sonuna 4 dakika uzatma ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi, 3 puan Trabzonspor'un!

Trabzonspor - Hatayspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub.