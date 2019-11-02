(ÖZET) Trabzonspor-Göztepe maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgi ile ayrılınca büyük şok yaşadı. Tamer Tuna ile yolları ayıran Göztepe 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu kritik haftada puanı getiren golü 31. dakikada Jerome kaydetti.

Alınan bu sonuçla Göztepe puanını 12'ye çıkardı. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı ve zirve yarışında geride kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı

31. dakikada Gassama'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı iyi takip eden Jerome düzgün bir vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ağalarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Doğan Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada sağ kanattan Murat'ın yaptığı ortada Halil topu kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Soner sol ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı.

68. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı ortada top önce ön direkteki Sörloth ardından da arka direkteki Nwakaeme'nin önünden geçti ve oyun alanını terk etti.

73. dakikada sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı son çizgiye inip içeri çevirdi. Arka direkte topu önünde bulan Avdijaj şutunu atarken kaleci Beto topu ayaklarıyla çıkarmayı başardı.

Trabzonspor'un 90+4. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx - Pereira x, Hüseyin x, Fernandes x, Novak x, Sosa xx, Doğan x (Dk. 46 Kamil Ahmet x), Yusuf xxx, Ahmet Canbaz x (Dk. 46 Avdijaj x) (Dk. 82 Koray x), Nwakaeme x, Sörloth x

GÖZTEPE: Beto xxx - Gassama xx (Dk. 46 Murat xx), Alpaslan xxx, Titi xxx, Berkan xxx, Borges xxx, Castro xxx, Soner xx (Dk. 89 Atınç), Mossoro xxx, Halil xx (Dk. 70 Deniz x), Jerome xxx

GOL: Dk. 31 Jerome (Göztepe)

SARI KARTLAR: Gökhan Kandemir (Yardımcı antrenör) (Trabzonspor) - Soner, Jerome, Mossoro (Göztepe)

Maçtan notlar

Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe’yi konuk eden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11’ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Karaman, Medical Park Stadı’nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine Ahmet Canbaz’a, Majid Hosseini’nin yerine Ivanildo Fernandes’e ilk 11’de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11’de yer aldı.

Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kez

Trabzonspor’un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11’de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen’den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.

Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

İki takım da ağız maskesiyle sahaya çıktı

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı. Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, Göztepe maçı öncesi misafir takımın yöneticilerini yemekte ağırladı.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ile Eda Lermi Zorer’in yanı sıra Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı.

Kulüp yöneticilerinin birbirlerine maç için başarı dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Talat Papatya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.