(ÖZET) Trabzonspor-Giresunspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig'in 17. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı, Trabzonspor 'la Giresunspor kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta gülen taraf ev sahibi oldu. 30. dakikada Rijad Bajic'in kendi kalesine attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda rüzgarı arkasına aldı.

69. dakikada Maxi Gomez'le farkı 2'ye çıkaran Bordo Mavililer'de sonucu 75. dakikada Doğucan Haspolat belirledi.

Evinde 3-0 kazanarak geçtiğimiz hafta aldığı 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyetini telafi eden Abdullah Avcı'nın ekibi, 29 puanla 5. sırada haftayı tamamladı. 4 maçlık yenilmezlik serisi Akyazı'da sona eren Hakan Keleş'li Çotanaklar ise 19 puanla 11. asamakta kaldı.

Trabzonspor, 18. haftada Alanyaspor deplasmanında seri peşinde olacak. Giresunspor, konuk edeceği Ümraniyespor karşısında kazanıp yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.





TRABZONSPOR SERİYİ BOZMADI

Süper Lig’de 22 maçtır sahasında yenilmeyen Trabzonspor, Giresunspor müsabakasından da galip ayrılarak yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

SAKATLAR NEDENİYLE ROTASYON

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Karagümrük maçında alınan ağır mağlubiyet ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklik yaptı. Giresunspor müsabakasında sakatlık nedeniyle Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ile kırmızı kart cezalısı olan Marc Bartra kadroda yer almadı. Kadroda ve mevkilerde değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı olan Bartra’nın yerine sağ stoperde Gbamin’e şans verirken sahada 4-1-3-2 dizilimiyle çıktı.

GOMEZ ALANYASPOR MAÇINDA CEZALI

Trabzonspor’da kart sınırında bulunan Maxi Gomez, Giresunsporlu Savicevic’e yaptığı faul sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Takımın golcülerinden Gomez gelecek hafta oynanacak Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

DOĞUCAN İLKİNİ YAŞADI

Trabzonspor’a sezon başında transfer olan ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Doğucan Haspolat, karşılaşmanın 73’üncü dakikasında Bakasetas’ın yerine oyuna girdi. Doğucan, sahada topla buluştuğu ilk anda kale önündeki vuruşunda takımının üçüncü golünü attı. 22 yaşındaki önlibero, bordo mavili formayla çıktığı 6’ncı maçında ilk golünü Giresunspor filelerine göndermiş oldu.

PELE UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ‘siyah inci’ ve ‘taçsız kral’ lakaplı dünyaca ünlü futbolcu Pele için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

EREN BÜLBÜL İÇİN TEZAHÜRAT

Takımlarını yalnız bırakmayan Giresunspor taraftarları tribünde takımlarını desteklerken; şehit Eren Bülbül’ün anısına “Eren ölmedi kalbimizde yaşıyor, iyi ki varsın Eren” tezahüratlarında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Bakasetas'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13' Kuwas'ın sağ çaprazdan attığı şutta Eren'den seken top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda savunmasına yardım eden Bardhi, ön direkte topu uzaklaştırdı.

15' Trabzonspor hızlı hücumunda sol kanatta topla buluşan Trezeguet, Arias'ın müdahalesi sonra yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Arias'a sarı kart gösterirken topun başına Bardhi geçti. Tecrübeli oyuncunun şutunda barajdan seken topu Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

17' Trezeguet ile paslaşan Bakasetas'ın ceza sahasında attığı şutta top savunmadan sekti.

34' Giresunspor'da sakatlanan Serginho, yerini Vukan Savicevic'e bıraktı.

27' Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

GOL | 30' Sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Onurcan Piri'yi geçen top Riad Bajic'in sırtına çarptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58' Konuk takımda Rahmetullah Berişbek'in yerine Görkem Sağlam oyunda.

61' Trabzonspor'da Siopis, Giresunspor'un hızlı hücumunda Kuwas'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 1 dakika sonra Savicevic'i formasından çeken Maxi Gomez, sarı kart gören diğer isim oldu.

67' Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı ortaya iyi yükselen Maxi Gomez'in kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Onurcan Piri, son anda topu kornere çeldi.

MAXI GOMEZ, BU SEFER ONURCAN'I GEÇTİ

GOL | 69' Sağ kanattan kullanılan kornerde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda bir kez daha Onurcan devleşti, topu çelmeyi başardı. Bakasetas'ın yine sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna koşu yapan Trezeguet, arka direkte bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı ancak Onurcan'ı geçemedi. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Gomez, bu sefer ağları sarsmayı başardı. 2-0

74' Trabzonspor'da Maxi Gomez'in yerine Djaniny, Bakasetas'ın yerine Doğucan Haspolat oyunda.

GOL | 75' 1 dakika önce oyuna giren iki isim hemen katkı verdi. Sağ kanatta buluştuğu topla içeri doğru giren Djaniny'nin pasında kontrolü sağlayan Doğucan'ın şutunda Onurcan'ı geçen top ağlara gitti.

78' Hakan Keleş'ten 3 hamle geldi. Alper'in yerine Talha, Mejia'nın yerine Murat Cem, Kuwas'ın yerine Doğan Can oyunda.

79' Giresunspor'da Murat Cem, gördüğü sarı kartla Ümraniyespor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

81' Trabzonspor'da Siopis'in yerine Hamsik, Trezeguet'nin yerine Lahtimi oyuna dahil oldu.

90 dakika Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Murat Tuğberk Curbay, Murat Altan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis (Dk. 80 Hamsik), Bardhi (Dk. 60 Naci), Bakasetas (Dk. 73 Doğucan), Abdülkadir, Trezeguet (Dk. 80 Lahtimi), Gomez (Dk. 73 Djaniny)

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper (Dk. 77 Talha), Mejia (Dk. 78 Murat Cem), Campuzano, Görkem (Dk.58 Rahmetullah), Kuwas (Dk. 78 Doğan Can), Serginho (Dk. 34 Savicevic), Bajic

GOLLER: Dk. 29 Bajic (k.k.), Dk. 69 Gomez, Dk. 75 Doğucan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Siopis, Gomez (Trabzonspor) - Arias, Murat Cem (Bitexen Giresunspor)

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