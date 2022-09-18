(ÖZET) Trabzonspor-Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

Trabzonspor , Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Maça şok bir başlangıç yapan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in attığı gollerle 2 farklı geriye düştü. Kabustan çabuk uyanan Karadeniz devi, 14. dakikada Trezeguet ile farkı 1'e indirdi, 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarı, karşılıklı ataklarla geçerken skor perdesini Marc Bartra kapattı. 90+8. dakikada sahneye çıkan İspanyol stoper, takımını 3-2 öne geçirdi ve karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a son dakika golüyle kaybeden Bordo Mavililer, kritik Gaziantep galibiyetiyle 13 puana yükseldi ve 6. sırada kendisine yer buldu.

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Galatasaray 'a deplasmanda kaybeden, Ümraniyespor'la evinde berabere kalan Erol Bulut'lu Gaziantep ise zorlu deplasmanda 2 maçlık hasretine nokta koyamadı. Üstünlüğünü koruyamayan ve Trabzon'dan puansız ayrılan Erol Bulut'un ekibi ise 11 puanla 8. sırada yer aldı.

Maç golle başladı

GOL | Mücadelenin 2. dakikasında Gaziantep FK, Maxim'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk tehlike, ilk gol. Soldan şık çalımlarla ceza sahasına giren Alexandru Maxim, çapraz çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gaziantep FK, bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda ilk golü atan taraf oldu.

Direk izin vermedi

Maç tempolu başladı. Dakikalar 5'i gösterdiğinde bu kez Trabzonspor gole yaklaşan taraf oldu. Bakasetas uzaktan sert vurdu, Günay son anda topa dokundu, Günay'ın çeldiği top direğe çarptı.

Markovic farkı 2'ye çıkardı

GOL | Maçın 9. dakikasında Gaziantep FK, Lazar Markovic'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Gaziantep'te savunma arkasına atılan nefis topu çok iyi kontrol eden Lazar Markovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Trezeguet sahnede

GOL | Karşılaşmanın 14. dakikasında Trabzonspor'da bu kez Trezeguet sahneye çıktı ve Trabzonspor adına farkı bire indiren golü kaydetti. Bakasetas'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Trezeguet, yerden çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.









Maçın 22. dakikasında Trabzonspor gole yaklaşan taraf oldu. Hamsik'in ceza sahası içindeki Djaniny'e gönderdiği topu Djaniny bekletmeden Umut'a atmak istedi ama savunma araya girdi. Dönen topu Bakasetas içeriye doldurmak istedi ama top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

27. dakikada Trabzonspor bir ataktan daha yararlanamadı. Kalesinde 2 gol gördükten sonra ev sahibi ekip ataklarını sıklaştırdı. Trabzonspor'da Bakasetas ceza sahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Günay'ın elinden kaçırdığı topu savunma uzaklaştırdı.

Zorunlu değişiklik

Mücadelenin 31. dakikasında Trabzonspor'da zorunlu bir değişiklik gerçekleşti. Djaniny sakatlandı ve yerini Enis Bardhi'ye bıraktı.

Tehlikeli atak

Karşılaşmanın 35. dakikasında Hamsik'in savunma arkasına gönderdiği harika topu Bardhi tamamlamak istedi ama kaleci Günay net gol fırsatını önledi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Penaltı ve gol

GOL | Maçın 39. dakikasında Soldan Trezeguet'in ceza sahasına çevirdiği topta Matej Hanousek topa elle müdahale etti ve hakem Mete Kalkavan VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

49. dakikada sağdan Bakasetas'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topu Trezeguet tamamlamak istedi ama top kaleci Günay'da kaldı.

59. dakikada Gaziantep FK futbolcuları, Trezeguet'nin ceza sahasında topa elle dokunduğunu düşündü ve penaltı bekledi. Mete Kalkavan, pozisyonda 'devam' derken, Erol Bulut, itirazından ötürü sarı kart gördü.

60. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda top savunmadan döndü.

68. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan attığı sert şutta topa son anda dokunan Günay, mutlak bir golü önledi. Kullanılan kornerde topu savunmaya yardıma gelen Sagal uzaklaştırdı.

90+8. dakikada Bartra, takımını 3-2 öne geçirdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği 90 dakika Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.