ÖZET | Trabzonspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 67. dakikada Bakasetas'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla ilk 11'de başladığı 3. maçta da gol atmayı başardı. Trabzonspor'da Nwakaeme, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 6, yenilmezlik serisi ise 9 maça çıkarken Bordo-Mavililer, 24. maçı sonunda 45 puana ulaştı. Gaziantep FK ise 24. maçında 38 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

13. dakikada Gaziantep'in sağ kanattan kullandığı taç atışında Djilobodji, topu kafayla ceza sahası içine yönlendirirken Trabzonspor savunması topu çıkardı. Dönen topa Djilobodji'nin yaptığı sert vuruş ise kendi takım arkadaşı Ertuğrul'dan döndü.

15. dakikada Gaziantep'te sol kanattan yapılan ortaya Ertuğrul kafayı vurdu. Uğurcan'da kalan top öncesi Ertuğrul'un faul yaptığı belirtildi.

22. dakikada Trabzonspor, hızlı geldi. Rakiplerinden kurtulan Djaniny'nin ceza sahası dışına çevirdiği topta Nwakaeme'nin sert şutu, üstten auta gitti.

25. dakikada Trabzonspor, önemli bir fırsat yakalayabilirdi. Berat'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Bakasetas, savunmanın önünü çabuk kapatması ile istediği şansı bulamadı. Yaptığı vuruş ise Günay'da kaldı.

Trabzonspor gole çok yaklaştı!

34. dakika Flavio, sol kanattan topu içeri çevirmek isterken savunma araya girdi. Pres ile Djilobodji'nin topu uzaklaştırmasına izin vermeyen Trabzonspor'da altı pas üzerinde topu önünde bulan Flavio'nun çok net pozisyondaki vuruşu, az farkla dışarı gitti.

Üst üste tehlikeler!

38. dakikada Djaniny, sol kanatta Djilobodji'den kurtuldu. Ceza sahasına giren Djaniny'nin dar açıdan yaptığı vuruş Günay'a çarparak kornere gitti.

40. dakikada Gaziantep'te Muhammet Demir'in pasında Maxim, ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı. Uğurcan'ın kurtarışı sonrası dönen topu tamamlamak isteyen Muhammet Demir, Berat Özdemir'e faul yaptı.

45+2. dakikada Gaziantep etkili geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topu alan Mirallas'ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruş, Trabzonspor savunmasından döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Gaziantep'te Osama Rashid'in yerine Amedej Vetrih oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 56. dakikada yaşanan tartışma sonrası Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile Gaziantep'ten Kevin Mirallas sarı kart gördüler.

57. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortada Vitor Hugo'nun kafası kaleci Günay'da kaldı.

SARI KART | 60. dakikada bu kez Bakasetas ile Vetrih arasındaki tartışma sonucunda iki oyuncu da sarı kart gördüler.

GOL | 67. dakikada Nwakaeme'nin savunma arkasına attığı topta Flavio, topu Bakasetas'ın önüne indirdi. Bomboş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Bakasetas, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Devre arasında Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 3. golüne ulaştı. Yunan yıldız, ilk 11'de başladığı 3 maçta da gol atmayı başardı.

SARI KART | 75. dakikada Djaniny'ye yaptığı müdahale sonrası Gaziantep'te Ertuğrul sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ve Jefferson çıkarlarken Bilal Başacıkoğlu ve Kenan Özer oyuna girdiler.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 85. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

88. dakikada Gaziantep'te Bilal'in sağ kanattan yaptığı orta arka direğe açılırken Maxim'in vuruşu çizgi üzerindeki Edgar Ie'den döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90. dakikada Bakasetas'ın yerine Yunus Mallı oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+2. dakikada DJaniny oyundan çıkarken Afobe oyuna dahil oldu.

KIRMIZI KART | 90+6. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, mücadeleden 1-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

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STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

TRABZONSPOR: Uğurcan- Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon- Berat, Flavio- Ekuban (Dk.85 Yusuf), Bakasetas (Dk.90 Yunus), Nwakaeme- Djaniny (90+2 Afobe)

GAZİANTEP FK: Günay- Oğuz (Dk.84 Bilal), Ertuğrul, Dijilobodji, Tosca, Güray (Dk.90 Morais)- Rashid (Dk.46 Vetrih), Jefferson (Dk.84 Kenan), Maxim- Mirallas, Muhammet (Dk.90 Riberio)

GOL: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bakasetas (Trabzonspor)- Mirallas, Vetrih, Ricardo Sa Pinto (Teknik direktör), Ertuğrul, Maxim (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)



