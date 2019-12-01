(ÖZET) Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu: 1-1 (ts gs maç özeti)

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Ligde son hafta sahasında Başakşehir’e mağlup olan, hafta içi de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibi karşısında da sahaya galibiyet parolası ile çıktı. Trabzonspor ilk yarıda etkili olan taraf oldu. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarının başında da Trabzonspor aradığı golü golcüsü Sörloth ile buldu. Mücadele 1-0'lık skorla biteceği düşünülürken Galatasaray'da Nagatomo sahneye çıktı ve heyecan dolu maçın skorunu belirleyen isim oldu.

Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 23, Galatasaray da puanını 20 yaptı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Galatasaray, Trabzonspor kalesine yüklenmeye çalışan taraf oldu. Mariano'nun ceza sahasına ortasında Feghouli'nin şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşmada dakikalar 9'u gösterdiğinde sağ çaprazda topla buluşan Mariano'nun pasında Campi araya girdi ve tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında gelişen Trabzonspor atağında Sörloth, Nwakaeme'nin pasına yetişemedi.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Galatasaray hızlı ataklarla Trabzonspor savunmasının arkasına koşular yapmayı denedi. Ancak Trabzonspor savunması başarılı müdahaleleri ile bunları önlemeyi başardı. Sağ kanattan hızla gelen Lemina yerden ortasını yaptı, kademeye giren Campi tehlikeyi önledi.

Trabzonspor gole çok yaklaştı

Maçın 25. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Jose Sosa'nın sol kanattan ter ayakla ortasında John Obi Mikel topa kafasıyla vurmayı başardı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu kalenin hemen yanından auta gitti.

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Sinirler gerildi

Maçta dakikalar 26'yı gösterdiğinde sinirler bir hayli gerildi. Joao Pereira ile Ömer Bayram arasında sinirler gerildi. Ömer Bayram, Pereira'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun kırmızı kart olması için itirazlarda bulunan Jose Sosa'ya da sarı kart çıktı.

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Lemina korkuttu

Galatasaray'da şanssız bir an yaşandı. 17. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından arka adelesini tutan Lemina 31. dakikada kenini yere bıraktı. Hakem sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Kendisini yeniden deneme kararı alan Lemina yeniden oyuna kaldığı yerden devam etti.

33. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın yeden ortasında Sörloth ceza sahasında topla buluştu ancak Galatasaray savunması iyi kapanarak Norveçli oyuncuya geçit vermedi.

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde maçtaki tempo bir hayli yükseldi. Lemina'nın kafa vuruşu isabetli olmazken, dönen topta Belhanda'nın vuruşunu Uğurcan çıkardı.

Mücadelenin 40. dakikasında bir sarı kart da Galatasaray'dan Nzonzi'ye çıktı. Tecrübeli futbolcu rakibi Sörloth'a yaptığı sert hareket sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından kartla cezalandırıldı.

Karşılıklı pozisyonlar kaçtı

43. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Galatasaray ceza sahası içine yapılan ortayı Pereira kafayla indirdi ancak Sörloth topa yetişemeyince net bir gol fırsatını değerlendiremedi.

Bu pozisyonun hemen ardından Muslera oyunu erken başlattı. Trabzonspor savunmasını hazırlıksız yakalan Galatasaray bu kez gole yaklaşan taraf oldu. 3'e 2 şekilde gelen Sarı Kırmızılı ekip de topu taşıyan Feghouli uygun durumda Belhanda'ya topu gönderdi. Faslı futbolcu gelişine plase bir vuruş gönderdi. Ancak top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve hakem Ali Palabıyık ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. İki ekip de soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

Galatasaray mücadelenin 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. İlk yarıda sakatlık nedeniyle zorlanan Lemina mücadelenin 2. yarısında yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Trabzonspor ise ilk yarıdaki 11'i ile sahada yer aldı.

Sörloth topu ağlarla buluşturdu

Mücadelenin 50. dakikasında Trabzonspor, Sörloth ile skoru 1-0'a getirdi. Mariano, Mikel'i faulle durdurdu. Trabzonspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Sosa'nın serbest vuruştan yaptığı ortaya Sörloth kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. örloth'un golünün asisti Sosa'nın ayağından geldi. Alexander Sörloth, ligde 8 gole ulaştı.

Galatasaray golün ardından 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Feghouli'nin yerine oyuna giren isim Seri oldu.

Galatasaray tehlikeli geldi

Golün ardından Galatasaray rakip yarı sahada baskı oluşturan taraf oldu. Mücadelenin 60. dakikasında oyunun 2. yarısında maça dahil olan Jimmy Durmaz sağ kanattan topu içeri taşıdı. Ceza sahasıiçine kadar girdi ve topu kale önüne doğru yuvarlardı. Ancak Trabzonspor savunması tam kale çizgisinin biraz önünden topu kornere çelmeyi başardı.

62. dakikada bir kez daha Galatasaray tehlikeli geldi. Kullanılan korner atışında ceza sahasında iyi yer alan Marcao, topa ayağıyla müdahale etti. Brezilyalı'nın şutu üstten auta gitti. Galatasaray ataklarını bu dakikalarda sıklaştırdı.





Mücadelenin 65. dakikasında Trabzonspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Hosseini yerine oyuna giren isim Ekuban oldu. Ekuban yaklaşık 3 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

67. dakikada oyuna girer girmez topla buluşan Ekuban atağı sürükleyen isim oldu. Ekuban'ı Marcao faullü bir hareketle durdurunca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Brezilyalı savunmacı yaptığı hareketten sonra da hafif bir sakatlık geçirdi.

İnanılmaz bir tempo

Maçta tempo bir hayli arttı. 68. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Nwakaeme'nin ortasında Sörloth'un kale önünde yaptığı vuruşu çok az farkla auta gitti. Bu pozisyonun ardından ev sahibi ekip bir gol pozisyonu daha yakaladı. Galatasaray savunmasının hatasında Nwakaeme'nin sol çaprazdan çektiği şut Muslera'da kaldı.

69. dakikada bu kez tehlikeli gelen Trabzonspor oldu. Seri'nin baskısıyla kazanılan top sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Bayram'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Belhanda uzaktan denedi

Mücadelenin 72. dakikasında Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Belhanda'nın sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır başarılı bir kurtarışla topu çelmeyi başardı.

76. dakikada Trabzonspor 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Yusuf Sarı yerine oyuna giren isim Doğan Erdoğan oldu.





Galatasaray son oyuncu değişikliğini 80. dakikada gerçekleştirdi. Belhanda yerine oyuna giren isim Emre Mor oldu.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Emre Mor ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Ali Palabıyık "devam" dedi.

85. dakikada Trabzonspor'da kaleci Uğurcan vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

86. dakikada Trabzonspor'da bir sarı kart da Donk'u faulle durduran Campi'ye çıktı.

87. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaşan taraf oldu. Gelişen Trabzonspor atağında ceza sahasına kadar topu taşıyıp şutunu çeken Sörloth, Muslera'yı geçemedi.

Maçta dakikalar 90'ı gösterdiğinde Emre Mor'un ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin topa müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Nagatomo skoru eşitledi

Maçın 90. dakikasında Galatasaray Nagatomo'nun golü ile skoru 1-1'e getirdi. 90. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulunan Nagatomo'nun yaptığı vuruşta skora denge geldi.

Mücadele sona erdi ve Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Maçın 11'leri

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ömer, Nzonzi, Lemina,Feghouli,Belhanda, Adem Büyük

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık x, Serkan Olguncan x, Mustafa Sönmez x.

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet Çörekçi x, Hüseyin Türkmen xx, Hosseini xx (Dk. 65 Caleb Ekuban x), Campi xx, Pereira xx, Sosa xx, Mikel xx, Yusuf Sarı x (Dk. 77 Doğan Erdoğan x), Nwakaeme xx, Sörloth xxx

GALATASARAY: Muslera xxx - Ömer Bayram x, Mariano Filho x, Marcao x, Nagatomo xxx, Belhanda x (Dk. 80 Emre Mor x) , Donk x, Feghouli x (Dk. 53 Seri x), Nzonzi x, Mario Lemina x (Dk 56 Jimmy Durmaz x), Adem Büyük x

GOLLER: Dk. 50 Sörloth (Trabzonspor) - Dk. 90+1 Nagatomo (Galatasaray).

SARI KARTLAR: Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Çimşir (Antrenör), Uğurcan, Campi, Pereira (Trabzonspor) - Ömer Bayram, Nzonzi, Marcao (Galatasaray)

Maçtan notlar

Süper Lig’in 13. haftasında evinde Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor’da ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11’de 1 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçının kadrosunda kalede MKE Ankaragücü maçında görev alan Erce Kardeşler’in yerine kart cezası sona eren Uğurcan Çakır’a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise Medipol Başakşehir maçında forma giyen Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Babel’e Trabzonspor maçının ilk 11’inde yer vermedi. Terim bu oyuncuların yerine ilk 11’de Muslera, Belhanda, Nagotomo ve Nzonzi’yi oynattı.

Ekuban 9, Sturridge 3 maç sonra kadroda

Trabzonspor’da ayak tarak kemiğinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan uzak kalan Caleb Ekuban, 9 lig maçının ardından kadroya dahil oldu. İngiliz forvet Daniel Sturridge ise üç lig maçı sonrası kadroda yer alırken, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Taraftarlar maça ilgi gösterdi

Bordo-mavili takımın taraftarları tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Galatasaray taraftarları ise deplasman tribünündeki yerini alarak takımlarını destekledi. Öte yandan kentte etkili olan sağanak nedeniyle saha çizgileri yeniden çizilerek belirginleştirildi.