(ÖZET) Trabzonspor-Galatasaray maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de 4. haftanın en kritik maçı Trabzon'da oynandı, geçtiğimiz yılın şampiyonu Abdullah Avcı'lı Trabzonspor ile Okan Buruk ile yeniden zirveyi hedefleyen Galatasaray galibiyet için kozlarını paylaştı. Sezona 2 galibiyetle başlamasının ardından Antalyaspor'a kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag'e elenen Fırtına, Akyazı'da kazanıp moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyordu.

Planlar tutmadı

Giresunspor mağlubiyetinin ardından Ümraniyespor'u mağlup etmeyi başaran Aslan ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp seri yakalamanın peşindeydi. Ancak iki takımın da planı tutmadı. İlk 45 dakikada karşılıklı ataklar olsa da eşitlik bozulmadı. Akyazı'da dolu tribünler önünde oynanan maçın ikinci devresinde tempo düştü ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla karşılaşma öncesinde 6 puana sahip iki takım da puanını 7 yaptı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ilk düdüğü çaldı, sezonun ilk dev karşılaşması başladı.

4' Pas hatasında araya giren Seferovic ceza alanı dışından şansını denedi ancak top yandan dışarı çıkıyor.

8' Boey sağ kanattan arka direğe ortaladı, Mertens zor pozisyonda dokundu, kaleye yönelen top kaleci Taha'da kaldı.

9' Trezeguet sol kanattan ceza alanına girip vurdu, savunmaya çıkan top az farkla dışarı çıkıyor.

DİREK!

12' Trezeguet sol kanattan arka direğe ortaladı, Cornelius kafayla içeri çevirdi, Djaniny yakın mesafeden ancak dar açıdan topa dokundu, top direkten dışarı çıktı. Trabzonspor için önemli an...

24' Siopis kaleyi cepheden gören noktadan uzaklardan şansını denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

EN NET FIRSAT KAÇTI!

31' Galatasaray'ın hızlı atağında sağ kanattan Yunus süratle mesafe katetti, Mertens'in koşu yoluna pası bıraktı, Belçikalı yıldız tek vuruşla ağları sarsmak istedi ancak Muhammet Taha Tepe gole izin vermiyor. Maçın en net fırsatı!

45' İlk devrenin sonuna +5 ekleniyor.

45+1' Bardhi uzaktan kazanılan frikikte çok sert bir şutla şansını denedi ancak Muslera çıkarttı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

60' İkinci yarıda ilk devreye göre tempo bir hayli düşük...

77' Trezgeuet ceza sahasına girmeden vurdu, Muslera iki hamlede topa sahip oldu.

78' Mertens'in ara pasında Gomis çaprazdan kaleci Taha'yla karşı karşıya kaldı, şutu yandan dışarı çıktı.

85' Berkan'ın pasında Kerem çok müsait pozisyonda vurdu ancak genç kaleci Taha topu çıkarmayı başardı.

90' Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Trabzonspor-Galatasaray ilk 11'ler:

Trabzonspor: Muhammet, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Dorukhan, Bardhi, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Yunus, Oliviera, Toreria, Kerem, Mertens, Seferovic