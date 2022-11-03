(ÖZET) Trabzonspor - Ferencvaros maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki son maçında Trabzonspor , sahasında Ferencvaros'u konuk etti. Temsilcimiz, 7. dakikada Anastasios Bakasetas'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Gruptan çıkması için Monaco'nun iç sahada Kızılyıldız'a karşı puan kaybetmesini bekleyen Trabzonspor, bu ihtimal gerçekleşmeyince 9 puanla grupta üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off eleme turundan devam edecekken Ferencvaros ve evinde Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup eden Monaco, 10'ar puanla UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen ekipler oldular.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Trabzonspor'da ceza sahası dışı sol çaprazdan Trezeguet'nin şutu etkisiz oldu ve top kaleci Denes Dibusz'da kaldı.

GOL | 7. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gerçekleşen atağında Trezeguet'nin yerden pasına ceza sahası dışından gelişine çok sert bir vuruş yapan Anastasios Bakasetas, direğe çarparak ağlarla buluşan şık golle Trabzonspor'u Ferencvaros karşısında öne geçirdi: 1-0.

Büyük fırsat!

13. dakikada Anastasios Bakasetas'ın pasında ceza sahası ön çizgisinde bomboş durumdaki Trezeguet'nin vuruşu direğe çarparak dışarı gitti.

Bir fırsat daha kaçtı!

15. dakikada Trabzonspor, bu kez Yusuf Yazıcı ile gole çok yaklaştı. Soldan topu getiren Trezeguet'nin savunma arksına pasında Yusuf Yazıcı, ceza sahası içi sol çaprazdan uygun durumda vuruşunu yaparken top auta gitti.

16. dakikada yine sol kanattan gelen Trabzonspor'da sol çaprazdan Marek Hamsik'in vuruşu üstten dışarı çıktı.

Çizgiden çıkardılar

22. dakikada sol kanattan Anastasios Bakasetas ile kullanılan kornerde Marc Bartra'nın kafa vuruşunu Ferencvaros savunması çizgiden çıkardı.

30. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, kaleci Denes Dibusz'da kaldı.

41. dakikada gelişen hızlı hücumda Yusuf Yazıcı'nın vuruşu auta gitti.

Dibusz çıkardı!

41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün rakip yarı sahada Anderson Esiti'den kazandığı top sonrası Trezeguet'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın uygun pozisyondaki vuruşunu kaleci Denes Dibusz çıkardı.

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Trabzonspor'un gruptan çıkmak adına puan kaybı yaşamasını beklediği Monaco, iç sahada ağırladığı Kızılyıldız karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

56. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Jens Stryger Larsen'in ortasında Yusuf Yazıcı'nın dönerek yaptığı vuruş auta gitti.

67. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası dışından vuruşu isabetli olmadı.

Ferencvaros etkili geldi

74. dakikada Kristoffer Zachariassen'in sağ kanattan getirdiği top sonrası yaptığı ortaya Xavier Mercier'in altı pas üzerinden yaptığı dokunuş auta gitti.

79. dakikada topla ceza sahasına giren Naci Ünüvar'a Samy Mmaee vuruş şansı vermezken dönen topta Jens Stryger Larsen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş etkisiz oldu ve kaleci Denes Dibusz'da kaldı.

86. dakikada Ferencvaros'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Adnan Kovacevic'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, evinde oynadığı Ferencvaros mücadelesinden 1-0 galip ayrıldı.

Trabonspor'un gruptan çıkmak adına puan kaybetmesini beklediği Monaco, sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 4-1 mağlup etti.

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Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Djaniny, Naci Ünüvar, Stefano Denswil, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Montassir Lahtimi

Ferencvaros: Denes Dibusz, Henry Wingo, Samy Mmaee, Mats Knoester, Lorand Paszka, Balint Vecsei, Aissa Laidouni, Anderson Esiti, Kristoffer Zachariassen, Ryan Mmaee, Tokmac Nguen

Yedekler: Adam Bogdan, Levente Ori, Xavier Mercier, Adnan Kovacevic, Endre Botka, Damir Redzic, Adam Gyula Bagi, Zeteny Istvan Varga, Balazs Manner