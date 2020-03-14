(ÖZET) Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 1 - 1

Süper Lig'de dev zirve mücadelesinde Trabzonspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Demba Ba'nn attığı golle Başakşehir öne geçerken Skrtel'in kendi kalesine attığı golle mücadele berabere bitti. Bu sonuçla Trabzonspor gol averajıyla haftayı lider olarak kapattı. Bu sonuçla iki takım haftayı 53'er puanla tamamlamış oldu.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI





MAÇ BAŞLADI!

3.dakikada sol kanattan Sosa geldi ortası doğrudan auta gitti

7.dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelen ortaya Aleksic kafayı vurdu ama top diğere çarpıp dışarı gitti

9.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Nwakaeme şutunu vurdu top dışarı gitti.

11.dakikada Demba Ba ceza sahası içinde vurdu top dışarı gitti.

14.dakikada savunmadan seken topa Abdülkadir Parmak gelişine vurmak istedi ama şutu farklı biçimde auta gitti.

17.dakikada Ekuban ceza sahası dışından sol ayağıyla vurdu top yandan auta gitti.

23.dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ekuban topu iyi taşıdı yerden bıraktı, Nwakaeme uygun durumda vurdu top dışarı gitti

30.dakikada sağ kanattan Trabzonspor etkili geldi. Pereira çizgiye indi ortasını savunma çıkardı.

33.dakikada sağ kanattan Sosa korneri kullandı. Ortasını savunmada Skrtel çıkardı.

35.dakikada sağ çaprazdan Sosa geldi yerden şutunu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

SARI KART (TD) 37.dakikada Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk itirazları sonucu sarı kart gördü

42.dakikada Novak sol çaprazdan sağ ayağıyla vurdu top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

47.dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelen ortaya uygun durumda Sörloth kafayı vurdu ama top auta gitti.

51.dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Visca uygun durumda şutunu çekti top auta gitti.

GOL! Başakşehir Demba Ba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Visca'nın yerden pasında Demba ba bekletmeden vurdu ve golü attı.

GOL! 63.dakikada Skrtel topu kendi ağlarına gönderdi maç 1-1 oldu. Sol kanattan gelen ortaya Skrtel ters bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

64.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan gelen ortaya kale sahasında Sörloth vurdu top az farkla auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Başakşehir oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan çıkan Aleksic giren Berkay oldu.

70.dakikada sağ kanattan Sosa korneri kullandı. Savunma ön direkte topu uzaklaştırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür çıktı yerine Ndiaye girdi.

74.dakikada Demba Ba ceza sahası dışından vurdu top kalecide kaldı

76.dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Skrtel rakibini çalımlayıp kaleye vurdu kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

77.dakikada Başakşehir yine gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topu önünde bulan Demba Ba sert vurdu kaleci Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

SARI KART 80.dakikada Mahmut orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 82.dakikada Başakşehir oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan çıkan Gulbrandsen giren Azubuike oldu.

SARI KART 83.dakikada Trabzonsporlu Campi rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

85.dakikada sol kanattan Nwakaeme geldi yerden pasına Ekuban vurdu ancak top savunmadan geri geldi.

﻿﻿﻿﻿﻿OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 89.dakikada Trabzonspor oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan çıkan Nwakaeme giren Bilal Başacıkoğlu oldu.





Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Btc Turk Yeni Malatyaspor maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sağ bekte Serkan’ın yerine Pereira’ya, savunmada ise Hüseyin’in yerine Da Costa’ya görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme’nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

MAÇ ÖNCESİ STADYUM DEZENFEKTE EDİLDİ

Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.

TARAFTARLAR TESİSERE AKIN ETTİ

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladı. Taraftarlar daha sonra stadyuma kadar konvoy eşliğinde takıma destek verirken, bir grup taraftar da stadyum güzergahında takım otobüsünü meşalelerle karşılayarak stadyuma uğurladı.

TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, seyircisiz oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de şampiyonluk kupası da yer alırken, 'Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir', 'Şampiyonluk çok uzak değil', 'İnan o güzel günler bizim' ve 'Fırtınam, felaketim, hasretim' yazılı pankartlar açıldı.

YÖNETİM KURULUNA KOTA

Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maçın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verilirken, bir çok kişi stadyuma alınmadı.

SORLOTH’A ÖZEL MOTİVASYON MARŞI

Trabzonspor’da Btc Turk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve yoğun bir tedavinin ardından Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de çıkan Alexander Sörloth'un talebi doğrultusunda müsabaka öncesi stadyumda Norveç dilinde motive edici bir marş(şarkı) çalındı.

FUTBOLCULAR SAHAYA PANKART İLE ÇIKTI

Bu arada karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları sahaya 'Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale' pankartıyla sahaya çıktı.



