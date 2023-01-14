(ÖZET) Trabzonspor-Başakşehir maç sonucu: 1-0

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında 5-0 kaybeden Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı istifa sinyalleri vermişti. Ancak oyuncuların sözleri, yönetimle yapılan görüşmeler ve taraftarın devreye girmesiyle tecrübeli hoca 'Mücadeleye devam edeceğiz' diyerek görevinin başında olduğunu duyurdu. Bu andan itibaren Bordo-Mavililer yeniden zirve yarışına kenetlendi.

Sıkıntılı süreçten çıkmak istiyorlardı

Fırtına bugün de Süper Lig 'in 19. haftasında Başakşehir'le kozlarını paylaştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, zorlu 90 dakikadan zaferle ayrılıp, sıkıntılı süreçten çıkmak istiyordu ve bu doğrultuda tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyordu. Son 4 maçından 10 puan çıkaran Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürme peşindeydi.

Volkan'dan büyük hata...

Zorlu maçın sonunda amacına ulaşan Avcı ve ekibi oldu. Trabzonspor taraftarı önünde Turuncu-Lacivertliler'i 1-0 yıkmayı başardı. 21. dakikada Anastasios Bakasetas'ın şutu kaleci Volkan Babacan'ın hatasıyla bacak arasından filelerle buluştu. Bu gol de Karadeniz devine 3 puanı ve büyük morali getiren gol oldu. 90+5'te de Stefano Okaka ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Seri devam etti

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Bordo-Mavililer 685 gün ve 34 maçlık Akyazı'daki yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 32 yaptı ve ligin ilk yarısının son maçında 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i ise 34 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

2' Peres sağ kanattan ortaladı, Trezeguet kafayı vurdu ancak kaleci Volkan başarılı.

10' Bakasetas sol kanattan korneri kullandı, arka direkte Denswill kafayı vurdu fakat aut.

13' Serdar sol kanattan içeri ortaladı, Okaka iyi yükselip vursa da isabet sağlayamadı.

GOL

21' Bakasetas ceza alanı çizgisinde kendi ekseni etrafında döndü, vurdu ve top Volkan Babacan'ın bacak arasından ağlarla buluştu. Tecrübeli kalecinin büyük hatası Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

37' Siopis rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

45' İlk devrenin sonuna +6 ekleniyor.

45+7' Deniz serbest vuruşu kullandı, ceza alanında yaşanan karambolde Ndayishmiye vurdu, top Uğurcan'da kaldı.

İlk yarıda son düdük çaldı.

46' İkinci devre başladı.

48' Ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Babacan çıkardı.

53' Bakasetas ceza sahasında kalabalık arasından vurdu ancak şutu etkisiz.

54' Serdar ile Berkay iyi bir verkaç yaptı, Serdar çaprazdan uzak direğe plase düşündü ancak aut.

DİREK

64' Ömer Ali ortaladı, ceza alanında Touba vurdu kafayı ancak direğe takıldı!

66' Ndayishimiye ceza alanı içi sağ çaprazdan sert vurdu ancak dışarıya...

74' Ömer Ali ceza alanına adrese teslim bir orta yaptı, Serdar kafayı vurdu ancak Uğurcan güçlükle de olsa topu çeldi.

90' Maçın sonuna 5 dakika ekleniyor.

90+1' Okaka'nın şutu yandan dışarda.

KIRMIZI

90+5' Okaka, Eren Elmalı'ya yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma sona erdi.

Trabzonspor-Başakşehir 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Gomez.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka.