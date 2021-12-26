(ÖZET) Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de ilk yarının son haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki lider Trabzonspor , Emre Belözoğlu ile son 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alan ve zirve yarışına katılan Başakşehir'i ağırladı. Trabzonsporlu taraftarlar, Akyazı’da tribünleri tıklım tıklım doldururken eşitlik bozulmadı. Halil Umut Meler'in yönettiği 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi, Karadeniz devi 46, İstanbul temsilcisi 33 puana yükseldi.

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Sahadan 1 puanla ayrılan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ilk yarılar itibarıyla Spor Toto Süper Lig'de en çok puan toplayan ekip olarak tarihe geçti. Fırtına, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor ’un 10 puan önünde liderliğini sürdürürken 3. sıraya yerleşen Başakşehir'in yenilmezlik serisi 11 maça yükseldi.

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2021'de 97 puan

En yakın takipçisi Konyaspor'un 9, Başakşehir'in 13 puan önünde 2021'in son lig maçına çıkan Trabzonspor, kazanamasa da kaybetmedi. Önemli eksiklerine rağmen özellikle ilk yarıda oyunu domine eden Bordo-Mavililer, Başakşehir'den çok daha net fırsatlar buldu fakat golü bulamadı. Yine de 1 puan lider Trabzonspor'un işine yaradı. Çıkıştaki rakibiyle puan farkını koruyan Karadeniz ekibi, 2021 yılının geneline bakıldığında ise 44 lig maçında tam 97 puan toplamış oldu. Bu süreçte 28 galibiyet alıp, 13 kez berabere kalan Karadeniz ekibi, sadece 3 kez yenildi.

Son sakat Trondsen

Gervinho ve Edgar'ın sezonu kapattığı, Vitor Hugo'nun da sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Trabzon'da sakatlık yaşayan son isim Trondsen oldu. Sol bekte maça başlayan Norveçli oyuncu 82'de yerini İsmail’e bıraktı. Sekerek sahayı sağlık ekibi kontrolünde terkeden Trondsen'in durumu MR sonrası netlik kazanacak.

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Akyazı kapalı gişe

2021-22 sezonunun ilk yarısının kapanış maçına Trabzonspor taraftarı akın etti. Satışa çıkan biletler tükendi. 40 bin 7802 kapasiteli statta coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı. Tribünler tezahüratlara maçtan önce başlarken mücadele anında da coşku devametti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11' Bakasetas'ın ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Muhammet'te kaldı.

17' Hamsik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Djaniny, boş durumda olan Bakasetas'ı gördü. Yunan oyuncunun sağ ayağıyla gelişine vurduğu top, Başakşehir savunmasından döndü.

20' Trabzonspor, gole çok yaklaştı. Başakşehir kalecisi Muhammet'in kısa düşen topunu kontrol eden Abdülkadir Ömür, içe doğru katetti ve pasını Dorukhan'a aktardı. Milli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direkten auta çıktı.

31' Trabzonspor bir kez daha direğe takıldı. Karadeniz ekibin yıldız orta sahası Hamsik, sol kanattan aldığı top sonrası ceza sahasına koşu yapan Cornelius'a harika bir uzun pas gönderdi. Savunma arkasına koşu yapan Danimarkalı forvetin ceza sahası içinden yaptığı aşırtma vuruşta top direkten auta çıktı.

32' Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, sol kanattan içeri sokulmak isteyen Gulbrandsen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

34' Kazanılan serbest vuruşta topun başına Edin Visca geçti. Boşnak yıldızın ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

41' Bruno Peres'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Dorukhan, istediği kafa vuruşunu yapamadı. Başakşehir'in genç kalecisi Muhammet, topu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başardı.

44' Başakşehir'de Youssouf Ndayishimiye, Bruno Peres'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+1' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından attığı şutta topu kaleci Muhammet, tek hamlede kontrol etmeyi başardı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı. Her iki takım da maça başladıkları 11'lerle sahada.

48' Visca'nın sağ kanattan ters tarafa uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, çizgiye katetti ve sol çaprazdan vuruşunu yaptı, çerçeveyi tutturamadı.

52' Aleksic'in ceza alanı sol çaprazından yakın köşeye doğru sert vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

63' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ceza yayının gerisinden sol ayağıyla kaleyi denedi. Muhammed üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

73' Başakşehir'de Gulbrandsen'in yerine Chadli, Berkay Özcan'ın yerine Deniz Türüç oyunda.

75' Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Chadli'nin pasına hareketlenen ve sırtı dönük bir şekilde topu alan Okaka, Hüseyin'e rağmen topa vurmayı başardı. Kaleci Uğurcan üzerine yumuşak bir şekilde gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

76' Trabzonspor'da Dorukhan ve Cornelius oyundan alınırken Siopis ile Koita oyuna dahil oldu.

78' Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında topa eliyle oynadığı gerekçesiyle Karadeniz ekibi futbolcuları ve teknik heyeti penaltı bekledi, Halil Umut Meler 'devam' dedi. VAR'ı dinleyen Meler, penaltıya sebebiyet verecek bir pozisyon olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.

83' Trabzonspor'da sakatlanan Trondsen'in yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

88' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna dahil oldu.

89' Sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda top Denswil'den sekti ve kaleye yöneldi. Uğurcan, son anda topu kontrol ederken penaltı bekleyen ve yoğun bir şekilde itiraz eden Okaka, sarı kart gördü.

90+2' Peres'in sağ kanattan yaptığı ortayı Koita kafayla Bakasetas'a indirdi. Bu oyuncu tek pasla tekrar Koita'yı gördü. Koita'nın sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Halil Umut Meler, son düdüğü çaldı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 87 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Aleksic, Visca, Berkay (Dk. 70 Deniz Türüç), Gulbrandsen (Dk. 70 Chadli), Okaka

SARI KARTLAR: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)