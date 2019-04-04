(ÖZET) Trabzonspor - Antalyaspor maç sonucu: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçını kaybetmeyen ve son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Hüseyin Türkmen'in yaptığı hatayla topla buluşan Hakan Özmert, boş durumda olan Doukara'ya ortasını açtı. Hareketli topa sol ayağıyla harika bir vuruş yapan golcü futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Antalya kalesinde hızlı hücumlarla tehlike yaratan ve ataklarını sıklaştıran Fırtına, eşitliği 21. dakikada Nwakaeme ile yakaladı. Olcay'ın asistinde topu boş ağlaran gönderen Nwakaeme, ilk yarı skorunu belirleyen isim oldu. 125 gün sonra ilk 11'de forma şansı bulan Olcay Şahan, Trabzonspor formasıyla 225 gün sonra ilk kez asist yaptı. Olcay, bundan önceki asistini 25 Ağustos 2018'de Ankaragücü'ne karşı yapmıştı.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda Trabzonspor rüzgarı esti.

Dakikalar 58'i gösterirken, Ünal Karaman'ın öğrencileri öne geçmeyi başardı. Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışından yaptığı harika şut direkten döndü ve top kalenin önüne düştü. Doğru zamanda doğru yerde olan fırsatçı golcü Ekuban, topu boş ağlara gönderdi. Golün ardından rüzgarı arkasına alan Trabzonspor, 67. dakikada Olcay Şahan ile golü buldu ve fark 2'ye çıktı. Antalyaspor karşısında 82 dakika sahada kalan Olcay Şahan 1 gol, 1 asist üretti.

Skoru belirleyen isim ise Fırtına'nın genç futbolcusu Murat Cem Akpınar oldu. 89. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil olan Murat, 90+4. dakikada attığı golle skoru belirledi ve Trabzonspor sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 4. sırada bulunan Trabzonspor, puanını 46'ya yükseltti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. 7. sırada yer alan Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOOL | 9. dakikada Hüseyin Türkmen’in hatalı pasında araya giren Hakan Özmert’in sağ taraftan ortasında, savunmanın arkasında Doukara gelişine sert ve düzgün bir şutla topu filelere gönderdi: 0-1

13. dakikada Doukara’nın pasında sağ taraftan ceza alanına giren Amilton’un yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen top yan top direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOOL | 21. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Olcay Şahan topu altıpas içindeki Nwakaeme’ye çıkardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

32. dakikada Ibanez’in soldan ortasında, ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı’nın yatarak vuruşunda savunmaya çarpan top yandan auta gitti.

36. dakikada Hakan Özmert’in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Doukara, kaleci Uğurcan Çakır’dan sıyrıldı ancak araya son anda giren Hüseyin Türkmen meşin yuvarlağı uzaklaştırarak büyük bir tehlikeyi önledi.

42. dakikada Abdulkadir Parmak soldan pasında, arka direkte Olcay Şahan’ın şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

GOOL | 58'inci dakikada savunmadan seken top Abdulkadir Parmak'ın önünde kaldı, onun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü, devamında Ekuban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

GOOL | 67'nci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip sol kanattan topu altıpas üzerindeki Olcay'a aktardı, onun vuruşunda yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

75'inci dakikada Ibanez'in sol kanattan ortasında Yusuf Yazıcı altıpasın gerisinden gelişine kafayla topu kaleye gönderdi, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

76'ncı dakikada Serdar Özkan'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği topu Uğurcan son anda direk dibinden kornere çeldi.

GOOL | 90+4'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Abdülkadir Ömür ile yaptığı duvar pasının ardından topla kaleye yönelen Murat Cem, altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak sol üst köşeden ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Majid, Ibanez, Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Diego, Cissokho, Zeki, Amilton, Hakan Özmert, Charles, Fredy, Doukara

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor karşısında ligde son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Karaman, cezalı Rodallega'nın yerine Olcay'a, sağ bekte Toure'nin yerine sakatlıktan dönen Kamil Ahmet'e, Amiri'nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Yusuf'a ve sakatlığı bulunan Novak'ın yerine sol bekte Ibanez'e görev verdi.

OLCAY 125 GÜN SONRA İLK 11'DE

Trabzonspor'da son olarak 1 Aralık 2018 tarihinde oynanan Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan, daha sonraki süreçte kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilip takıma dönen Olcay Şahan, Antalyaspor maçıyla birlikte 125 gün sonra ilk 11'de forma giyme şansı buldu.

PEREİRA 75, ABDÜLKADİR ÖMÜR 42 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor’da ligin 18’nci haftasındaki Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Joao Pereira ile sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçıyla takıma geri döndüler. Sağ bek oyuncusu Pereira 75, genç isim Abdülkadir Ömür ise 42 gün sonra kadroda yer aldı.

TARAFTARLAR BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ

Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Lige verilen 3 haftalık aranın ardından kulüpten yapılan maça davet çağrılarına rağmen tribünlerin önemli bölümünde boşluklar olduğu görüldü. Az sayıda konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu üyeleri, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleriyle karşılaşma öncesi Medical Park Stadyumu’nda yemekte bir araya geldi. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemeğin sonunda Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp tarafından Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara'ya müsabaka anısına telkari kaplama plaket hediye edildi.



