(ÖZET) Trabzonspor - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Son 2 maçında 5 puan kaybeden, evinde 2 maçtır kazanamayan Abdullah Avcı'nın ekibi, Başkent ekibi karşısında kötü gidişata son verdi. Caleb Ekuban (2), Jorge Djaniny ve Edgar Ie'nin golleri Karadeniz ekibini galibiyete taşıdı. Ankaragücü'nün tek sayısı ise İbrahim Akdağ'ın penaltıyla geldi.

Sahadan 4-1 galip ayrılan 4. sıradaki Trabzonspor, 55 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Hikmet Karaman yönetimindeki Ankaragücü ise 29 puanla 17. sırada kaldı.









MAÇTAN DAKİKALAR:

GOOOOOL - Trabzonspor maçı hızlı başladı. 8. dakikada Ekuban takımı 1-0 öne geçirdi.

GOOOOOL - 23. dakikada Ankaragücü Geraldo'ya Hüseyin Türkmen'in müdahalesinde penaltı kazandı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Akdağ topu ağlara gönderdi skor 1-1 oldu.

GOOOOOL - 28. dakikada Ekubon ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ekuban kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-1'e getirdi.

GOOOOOL - 30. dakikada Jorge Djaniny muhteşem bir gol attı. Rakiplerini bir bir geçen golcü oyuncu farkı ikiye çıkarttı ve durumu 3-1 yaptı.

33. dakikada Bakasetas'ın nefis pasında Djaniny net bir pozisyon yakaladı ancak Friedrich gole izin vermedi.

37. dakikada Ankaragücü'nde kaleci Friedrich sakatlandı, oyuna devam edemedi ve kaleye Korcan Çelikay geçti.

45+3. dakikada önce Lobzhanidze, ardından Endri Çekiçi'nin vuruşlarında Uğurcan muhteşem iki kurtarışa imza attı.

İLK YARI SONA ERDİ!

İkinci yarı başladı...

54. dakikada Lobzhanidze'nin vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Ardından Börven'in kafa vuruşu yine Uğurcan'da kaldı.

SARI KART | Djaniny 58. dakikada sarı kart gördü ve gelecek maçta cezalı duruma düştü. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan oyuncu Sivasspor deplasmanında fora giyemeyecek.

59. dakikada Jorge Djaniny ceza sahası içinde Korcan ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşu Korcan'da kaldı.

79. dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla ceza alanına giren Geraldo, topu içeriye çevirdi. Badji yakın mesafeden kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

84. dakikada Trabzonspor atağında Ekuban, ceza alanına hereketlendi ve Ankaragücü Sarlija'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Tehlikeli bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Baker geçti. Baker'in doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta top az farklı yandan auta gitti.

90. dakikada Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Yusuf kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza alanına girdi sağ çaprazdan ortaya çevirdiği topa savunma ayak koyuyor.

﻿﻿﻿GOOOOOL -90+4. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Edgar Ie'nin attığı gol skoru belirledi ve Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31’inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetti. Küçük'ün yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kemal Yılmaz yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 0-0 beraberlikle döndükleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre MKE Ankaragücü karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper oyuncusu Vitor Hugo, ilk 11'deki yerine dönerken, bu oyuncunun yerine forma giyen Hosseini ise bu kez yedek kulübesinde yer aldı. Bordo mavililerde; Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen'in yanı sıra maçtan saatler önce sakatlığı bulunan Berat Özdemir de ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

74’ÜNCÜ RANDEVU

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak için sahaya çıktı. Geride kalan 73 maçta; bordo-mavili takımın galibiyetlerde 39-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 116 kez havalandırırken, kalesinde 65 gol gördü. İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor’un rakibine üstünlük kurduğu dikkati çekiyor.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen, düşme hattının bir üst basamağına çıkan ve son 3 maçını kazanan MKE Ankaragücü’nde, son maçta iki gol pası veren Stelios Kitsiou, sarı kart cezası nedeniyle Trabzon'da forma giyemedi.