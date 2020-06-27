(ÖZET) Trabzonspor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Alanyaspor beraberliğiyle liderliği Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, maç fazlasıyla zirveyi geri almak için sahaya çıktı. Bordo-Mavililer, hafta içinde hoca değişikliğine giden ve kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü’nü Akyazı’da ağırladı. 103 gün sonra Medical Park'ta müsabakaya çıkan Trabzonspor, henüz 3. dakikada golü bulmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 83'te Rodrigues'in penaltı golüne engel olamayan Hüseyin Çimşir'in ekibi, sahadan 1 puanla ayrıldı, şampiyonluk yoluda ağır yara aldı. Maç öncesi sakatlanan Ekuban ve ilk yarıda sakatlığı sebebiyle kenara gelen Abdulkadir Parmak'ın gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak. Sınırda olan Pereira ise gördüğü sarı kartla Sarı Kırmızılı ekip ile oynanacak mücadele öncesi cezalı duruma düştü.

2 maçta 4 puan kaybeden Trabzonspor, bu sonucun ardından 58 puanla haftayı 2. sırada tamamladı. Yeni hocası İbrahim Üzülmez'le çıktığı ilk maçta puan almayı başaran Ankaragücü ise 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Başakşehir, Galatasaray'ı devirmesi halinde Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Hakem Abdulkadir Bitigen işaretini verdi ve karşılaşmaya Ankaragücü başladı.

GOL | Trabzonspor maça fırtına gibi başladı. 3. dakikada Filip Novak'ın yaptığı uzun taç atışında Abdülkadir Parmak'ın kafa pasında harika bir şut çıkaran Alexander Sörloth, takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor'un skorer ismi Alexander Sörloth, Süper Lig'de 6 hafta sonra golünü attı. Harika bir sezon geçiren Norveçli golcü, 29. maçında 20. golünü kaydetti.

9. dakikada rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını savunma arkasına sarkan Sörloth'a göndermek istedi. Ankaragücü savunması pasın geçmesine izin vermedi.

14. dakikada Trabzonspor, ikinci gole çok yaklaştı. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Abdulkadir Parmak pasını Guilherme'ye aktarmak istedi. Abdulkadir'in pası Guilherme'nin arkasında kalınca ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltme fırsatını değerlendirememiş oldu.

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçti. Arjantinli yıldızın ortasına iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşu, üstten auta çıktı.

21. dakikada Ankaragücü atağında Pazdan, ceza sahasına doğru uzun bir pas gönderdi. Orgill'in kafayla topu indirdiği yerde hiçbir takım arkadaşı olmayınca Trabzonspor savunması pozisyonu önledi.

Scarione, Uğurcan'ı geçemedi

27. dakikada Ankaragücü, tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun topa iyi yükselen Orgill, topu Saba'ya gönderdi. Gürcü futbolcu zaman kaybetmeden boş durumda bulunan Scarione'ye topu ulaştırdı. Uğurcan ile karşı karşıya kalan Scarione, milli kaleciyi geçemedi ve Başkent ekibi beraberlik fırsatından yararlanamadı.

31. dakikada maçın ilk sarı kartı çıktı. Abdülkadir Ömür'ü orta sahadan düşüren Polonyalı stoper, sarı kart gören isim oldu.

36. dakikada Ortadaki topa müdahale etmek isteyen Ante Kulusic ve Guilherme, sert bir şekilde çarpıştı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Pozisyonun ardından Ankaragücü stoperi Ante Kulusic sarı kart gördü.

Abdulkadir Parmak devam edemedi

40. dakikada sakatlanan Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi ve yerini Bilal'e bıraktı.

41.dakikada Abdülkadir Ömür ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahası dışından şansını deneyen Guilherme'nin vuruşu farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının son anlarından Trabzonspor tehlikeli geldi. Guilherme, sağ kanatta buluştuğu topu Sörloth'a gönderdi. Müsait durumda olmasına rağmen golcü futbolcu son vuruşu yapamadı, Fırtına farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

Üst üste gelen sarı kartlar

43. dakikada Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay, Guilherme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

45+1'de Ankaragücü lehine verilen faul kararının ardından kart için itirazlarını sürdüren Scarione, sarı kart gördü.

Ankaragücü penaltı bekledi

45+2'de Ankaragücü penaltı bekledi. Sedat Ağçay'ın ortasında kafa vuruşu yapmak isteyen Saba, Pereira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, oyunu devam ettirdi.

43. dakikada Ankaragücü'nün kaptanı Sedat Ağçay, Guilherme'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. rakip ceza sahası içinde Ante Kulusic'e faul yapan Abdülkadir Ömür, sarı kart gördü.

45+3. rakip ceza sahası içinde Ante Kulusic'e faul yapan Abdülkadir Ömür, sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına ev sahibi Trabzonspor başladı.

47. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kalesinden çıkan Uğurcan topun kontrolünü sağladı. Devamında gelişen Ankaragücü atağında Scarione'nin vuruşu auta çıktı.

50. dakikada Pereira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Bilal, kaleyi tam karşıdan gördüğü anda vuruşunu yaptı. Ankaragücü kalecisi Ricardo topun kontrolünü sağlamayı başardı.

Joao Pereira Galatasaray maçında cezalı

52. dakikada Trabzonspor'da Joao Pereira, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

54. dakikada Faty'nin pasıyla topla buluşan Scarione, Campi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Arjantinli stoper bu faulünün ardından sarı kart gördü.

Gerson Rodrigues, hata yapmadı

GOL | 60. dakikada Ankaragücü atağında Pazdan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Joao Pereira, topa eliyle müdahale etti ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Gerson Rodrigues, hata yapmadı ve skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

64. dakikada Ankaragücü'nde sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Scarione yerini Michalak'a bıraktı.

68'de Trabzonspor'da Koray Kılınç, Guilherme'nin yerine oyuna girdi.

70. dakikada Ndiaye'yi kolundan çeken Gerson Rodrigues sarı kart gördü.

Hüseyin Çimşir sarı kart gördü

71. dakikada kendisine ayrılan çizginin dışına çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir sarı kart gördü.

76. dakikada Koray'ın kaptırdığı topla başlayan Koray'ın kaptırdığı topla başlayan Ankaragücü atağında Gerson Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin hemen yanından auta gitti.

79'da Ankaragücü'nde İlhan Parlak, Lobzhanidze'nin yerine oyuna girdi.

Ankaragücü 10 kişi kaldı

82'de Gerson Rodrigues, Hüseyin Türkmen'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

84. dakikada Trabzonspor'da Doğan Erdoğan, Gaston Campi'nin Manuel Da Costa, Joao Pereira'nın yerine oyuna dahil oldu.

85. dakikada Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Koray, uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

VAR kontrolü yapıldı, penaltı kararı çıkmadı

86. dakikada Koray'ın biraz önce girdiği pozisyonda bir elle müdahale olup olmadığına dair VAR kontrolü yapıldı. Abdulkadir Bitigen pozisyonda ofsayt olduğunu belirledi. Oyun Ankaragücü'nün kullanacağı endirekt serbest vuruşla devam etti.

90+1. dakikada Trabzonspor yedek kulübesinde bulunan antrenörlerden Gökhan Kandemir kırmızı kart gördü.

90+4. dakikada Ankaragücü'nde Stanojevic, Sedat Ağçay'ın yerine oyuna girdi.

90+7. dakikada Ankaragücü ceza sahasına doğru gönderilen uzun topta Kulusic, hava topu mücadelesinde Koray'ı itince, hakem Abdulkadir Bitigen faul kararını verdi. Trabzonspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başına geçen Sosa'nın vuruşunda top barajdan döndü.

Maçın son düdüğü çaldı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Trabzonspor - Ankaragücü ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill



