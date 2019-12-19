(ÖZET) Trabzonspor - Altay maç sonucu: 4 - 1

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Trabzonspor ve Altay, Trabzon'da karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Trabzonspor kendi sahasında da sürprize izin vermedi ve 4-1'lik skorla adını rahatça son 16 turuna yazdırdı.

Maçtan dakikalar...

29. dakikada Tatos'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Serkan Asan'dan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Doğan Erdoğan'ın ayağının tersiyle yaptığı vuruşta top kaleci Emre'de kaldı.

51. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Avdijaj'ın vuruşunda kaleci Emre'den dönen topu Sturrige boş kaleye gönderdi. 1-0

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57. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kale sahası içine doğru yerden ortasında topu iyi takip eden Ekuban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

64. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Ekuban'ın kafa vuruşunda kaleye gitmekte olan topu Sturridge tamamladı. 3-0

69. dakikada Sturridge'nin ceza sahası dışında vuruşunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

83. dakikada Altay'ın ceza sahası içinde kullandığı serbest vuruşta Tatos'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Marco Pixao'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şener xx, Soner Maraş xx, Gökhan Barcın xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Hüseyin Türkmen xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Yusuf Sarı xxx (Fıratcan Üzüm dk. 72 x), Sturridge xxx (Onazi dk. 76 x), Ekuban xxx (Sosa dk. 82 ?)

Yedekler: Arda, Nwakaeme, Sörloth, Obi Mikel, Campi, Pereira, Novak

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Altay: Emre x, Hakan x (Marco Pixao dk. 73 x), Yasin x, Cenk x (Mesut Can Tunalı dk. 45 x), Kadir x, Deniz Vural x, Helder x, Hüsamettin x, Tatos x, Kutay x, Leandro Kappel x (Mustafa Murat Uslu dk. 60 x)

Yedekler: Aydın, Abdulkerim Bardakçı, Adamu Alhassan, Kazımcan

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Sturridge (dk. 51 ve 64 ), Ekuban (dk. 57), Fernandes (dk. 71) (Trabzonspor), Marco Pixao (dk. 83) (Altay)

Sarı kartlar: Kadir, Mesut Can Tunalı (Altay)

İki takımın maç kadroları:

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Hüseyin Türkmen - Ivanildo Fernandes - Abdurrahim Dursun - Serkan Asan - Abdulkadir Parmak - Doğan Erdoğan - Donis Avdijaj - Yusuf Sarı - Caleb Ekuban - Daniel Sturridge

Yedekler:

Arda Akbulut - Filip Novak - Gaston Campi - Joao Pereira - John Obi Mikel - Jose Sosa - Ogenyi Onazi - Fıratcan Üzüm - Alexander Sörloth - Anthony Nwakaeme

Altay:

Emre Koyuncu - Yasin Palaz - Kadir Yazıcı - Deniz Vural - Cenk Özkaçar - Hakan Demirci - Kutay Yokuşlu - Andreas Tatos - Hüsamettin Yener - Helder Tavares - Leandro Kappel

Yedekler:

Aydın Bağ - Abdülkerim Bardakçı - Mesut Can Tunalı - Adamu Alhassan - Kazımcan Karataş - Mustafa Murat Uslu - Marco Paixao