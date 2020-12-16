Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maçında son şampiyon Trabzonspor, sahasında Ümit Özat sonrası Cüneyt Dumlupınar yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 2-2'lik eşitlikle sona ererken penaltılarda 4-3'lük üstünlük yakalayan Adana Demirspor, bir üst tura yükselmeyi başardı. Adana Demirspor, 90+8. dakikada Rassoul'un kırmızı kart görmesiyle uzatmaları 10 kişi oynarken Trabzonspor da normal sürenin sonunda 90+9'da temdit penaltısından Lewis Baker ile yararlanamadı.

Karşılaşmanın normal süresinde Adana Demirspor'un gollerini 47. dakikada Yunus Akgün ve 79. dakikada Mehmet Akyüz atarken Trabzonspor'un gollerini ise 55. ve 90+3. dakikalarda Vitor Hugo attı. Penaltılarda Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Vitor Hugo, kullandıkları vuruşlardan gol çıkaramazlarken Adana Demirspor'da da Pa Dibba, golü bulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Adana Demirspor, maçtaki ilk tehlikeyi yarattı. Sol kanattan içeri doğru topla kat eden Kosecki'nin sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşu Erce Kardeşler çıkardı. Sonrasında Trabzonspor savunması, topu kornere yolladı.

İki takımın da fırsat bulmakta zorlandıkları ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı öncesi Trabzonspor'da Stiven Plaza ve Bilal Başaçıkoğlu'nun yerine Safa Kınalı ile Kerem Baykuş girdiler.

Adana Demirspor'da Alaattin Hamza Ok ve Sedat Şahintürk çıkarlarken yerlerine Yunus Akgün ve Hasan Kılıç girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 47. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün golüyle üstünlüğü yakaladı. Kosecki'nin içeri çevirdiği topta altı pasta vuruşunu yapan Yunus Akgün, takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 55. dakikada Trabzonspor, eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Baker'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Vitor Hugo, eşitliği getirdi: 1-1.

66. dakikada Trabzonspor, etkili geldi. Edgar Ie'nin rakiplerinden sıyrılarak hücuma taşıdığı topta ceza sahasına girerken arka direğe ortasını yaptı. Kerem Baykuş'ın indirdiği topta Adana Demirspor savunması araya girdi.

68. dakikada Adana Demirspor, Pa Dibba ile tehlike yarattı. Savunma arkasına atılan topta Pa Dibba, ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaparken topu Erce Kardeşler çıkardı.

GOL | 79. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın ortasında Semih'in vuruşu, savunmadan döndü. Sonrasında Semih, topu ortaya çevirirken Mehmet Akyüz, takımını yeniden öne geçirdi: 1-2.

83. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

GOL | 90+3. dakikada Baker'ın kullandığı serbest vuruşta bir kez daha Vitor Hugo, sahneye çıktı. Yine kafa vuruşunu yapan Hugo, takımına bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.

PENALTI | 90+7. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı.

KIRMIZI KART | Adana Demirspor'da Rassoul, hakeme itirazları sonucunda üst üste iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

PENALTI KAÇTI | Trabzonspor'da 90+9. dakikada penaltıyı kullanan Baker'ın vuruşunu kaleci Vedat çıkardı.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidilecek.

Uzatmalarda ilk devre başladı.

99. dakikada Trabzonspor, Yusuf Sarı ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla içeri doğru kat edip önünü boşaltan Yusuf Sarı'nın şutu, kaleci Vedat'ta kaldı.

101. dakikada Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyonda Kerem Baykuş'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı.

Uzatmalarda ikinci devre başladı.

113. dakikada Trabzonspor'da Gökhan İnler'den sıyrılan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş, az farkla direğin dibinden auta gitti.

120+2. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün pasında Mehmet Akyüz, bomboş pozisyonda karşı karşıya topu dışarı vurdu.

Uzatmalarda eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

1. PENALTILAR | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, topu üstten dışarı attı: 0-0

1. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, topu ağlara gönderdi: 0-1

2. PENALTILAR | Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun penaltısını Vedat kurtardı: 0-1

2. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, topu ağlara gönderdi: 0-2

3. PENALTILAR | Trabzonspor'da Marlon, topu ağlara gönderdi: 1-2

3. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın vuruşu direkten döndü: 1-2

4. PENALTILAR | Trabzonspor'da Flavio, topu ağlara gönderdi: 2-2

4. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Gökhan İnler, topu ağlara gönderdi: 2-3

5. PENALTILAR | Trabzonspor'da Baker, topu ağlara gönderdi: 3-3

5. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Tayyip Talha, topu ağlara gönderdi: 3-4

Penaltılarda 4-3'lük üstünlük yakalayan Adana Demirspor, bir üst tura yükseldi.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Serkan Asan dk.60), Edgar Ie, Vıtor Hugo, Faruk Can Genç (Marlon dk. 95), Kamil Ahmet Çörekçi (Abdulkadir Parmak dk. 80), Lewis Baker,Flavio, Bilal Başacıkoğlu (Sefa Kınalı dk. 46), Diabate (Yusuf Sarı dk. 72), Plaza (Kerem Baykuş dk. 46)

Yedekler: Arda Akbulut, Marlon, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ahmet Canbaz

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adana Demirspor: Vedat, Tayyip Sanuç, Chedjou, Semih Güler, Rassoul, Hamidou Traore (İzzet Çelik dk.72), Gökhan İnler, Kosecki (Pa Amat Dibba dk. 59), Sedat Şahintürk (Yunus Akgün dk. 46), Alaaddin Hamza Ok (Hasan Kılıç dk. 46), Davide Lanzafame (Mehmet Akyüz dk. 59)

Yedekler: Emre, Mehmet Uslu, Sinan Kurt ,Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Yunus Akgün (dk. 47), Mehmet Akyüz (dk. 79) (Adana Demirspor), Vitor Hugo (dk. 55 ve 90+3) (Trabzonspor)

Penaltılar

Atanlar: Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Gökhan İnler, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor), Marlon, Flavio, Lewis Baker (Trabzonspor)

Kaçıranlar: Abdulkadir Parmak , Vitor Hugo (Trabzonspor), Pa Amat Dibba (Adana Demirspor)

Kırmızı Kart: Rossoul (90+8) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Pereira (Trabzonspor), İzzet Çelik, Semih Güler, Tayyip Sanuç (Adana Demirspor)