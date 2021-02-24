ÖZET | Tottenham - Wolfsberger maç sonucu: 4-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Tottenham, evinde Avusturya ekibi Wolfsberger'i 4-0 yendi ve tur atladı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ekibi adına ilk golü atan Dele Alli adeta geçen akşam Giroud'nun golüne nazire yaptı

White Hart Line'de oynanan maçta Dele Alli dışında diğer golleri Carlos Vinicius (2) ve Gareth Bale kaydetti. Carlos Vinicius ise Avrupa Ligi'den 7 maçta 6 gol atmayı başardı











