(ÖZET) Tottenham - Marsilya maç sonucu: 2-0
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunun 1. hafta karşılaşmasında Tottenham, sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, 87. dakikada oyuna dahil oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubunun 1. hafta karşılaşmasında Tottenham, sahasında Fransız temilcisi Marsilya'yı konuk etti. İngiliz ekibi mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 47. dakikada Marsilya'dan Mbemba'nın kırmızı kart görmesi karşılaşmanın seyrini değiştirdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında etkisini artıran Tottenham, 76. ve 81. dakikalarda Richarlison'un golleri ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, 87. dakikada oyuna dahil oldu.