(ÖZET) Tottenham - Manchester United maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 30. haftası kritik bir maça sahne oldu. Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaştı. Londra ekibi, Steven Bergwijn'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 81'de Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı gol skoru belirledi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

4 maçtır kazanamayan Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, bu sonucun ardından 42 puanla 8. sıradaki yerini korudu. 6 maçtır kaybetmeyen Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Manchester United ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.



