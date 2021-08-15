ÖZET | Tottenham-Manchester City maç sonucu: 1-0
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında son şampiyon Manchester City, deplasmanda Tottenham'a 1-0 mağlup oldu. Londra temsilcisinde adı Manchester City ile anılan golcü futbolcu Harry Kane, maç kadrosuna alınmadı.
Son şampiyon Manchester City, yeni sezona yenilgiyle başladı. Tottenham'a konuk olan Manchester ekibi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Londra temsilcisine galibiyeti getiren gol, Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'dan geldi. Öte yandan adı Manchester City ile anılan Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, maç kadrosunda yer almadı.
City, Premier Lig'in ikinci haftasında konuk edeceği Norwich karşısında 3 puan arayacak. Tottenham ise Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak.