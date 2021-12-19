(ÖZET) Tottenham - Liverpool maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Tottenham sahasında Liverpool'u konuk etti. Dev maçta kazanan çıkmadı ve iki ekip sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Ev sahibi ekip Tottenham maça hızlı başladı ve 13. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Liverpool 35. dakikada Jota ile skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. 69. dakikada Robertson'un kaydettiği golle Liverpool 2-1 öne geçse de avantajını koruyamadı, 74. dakikada Son maçı tekrardan dengeye getirdi. Liverpool'da Robertson 77. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki ekip sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 41 puanla Manchester City'nin arkasında 2. sırada kalırken, Totttenham'ın ise puanı 27 oldu.

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