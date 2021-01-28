ÖZET | Tottenham - Liverpool maç sonucu: 1 - 3

Premier Lig'de dev maçı Liverpool kazandı. Son 4 lig maçında gol atamayan Jürgen Klopp'un ekibi FA Cup'ta Manchester United'a da elenmişti. Liverpool kötü gidişatı Firmino, Trend Alexander-Arnold ve Sane'nin golleriyle 3-1 kazanıp durdurdu. Mourinho yönetimindeki Tottenham ise 4 maç sonra kaybetti ve 33 puanda kaldı.



