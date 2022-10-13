(ÖZET) Tottenham - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 3-2

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü hafta maçları kapsamında Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Tottenham'ı galibiyete götüren golleri; 20. ve 36. dakikalarda Heung-Min Son ile 28. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada ise bu kez Kane ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Eintracht Frankfurt'un golleri ise 14. dakikada Daichi Kamada ve 87. dakikada Faride Alidou'dan geldi. Franfurt'ta Tuta, 57. ve 60. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Grupta Tottenham, 7 puanla zirvede yer alırken Eintracht Frankfurt ise 4 puanla oldukça çekişmeli grubun son sırasında kaldı.