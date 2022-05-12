(ÖZET) Tottenham - Arsenal maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşandı. Dev maçta Tottenham sahasında Arsenal'i konuk etti. Antonio Conte yönetimindeki Tottenham sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça etkili başlayan Tottenham 22. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 33. dakikasında Kırmızı kart ile oyun dışında kalan Rob Holding, Arsenal'i 10 kişi bıraktı. Rakibinin sahada eksik olması avantajını kullanan Tottenham 37. dakikada yenşiden Harry Kane ile skoru 2-0'a gatirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, Güney Koreli yıldız Heung-Min Son 47. dakikada farkı 3'e yükseltti. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Tottenham, rakibini 3-0'la geçmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Arsenal, 66 puanda kalırken, 5. sıradaki Tottenham ise puanını 65'e yükseltti.



