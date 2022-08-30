(ÖZET) Teutonia Hamburg-Leipzig maç sonucu: 0-8
Leipzig, Almanya Kupası karşılaşmasında Bölgesel Lig ekibi Teutonia Hamburg'u 8-0 gibi farklı bir sonuçla devirdi. Kırmızı-Beyazlılar'a turu getiren golleri; Timo Werner (3) Andre Silva (2) Emil Forsberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo attı.
Almanya Kupası 1. Tur maçında Leipzig, zayıf rakibine acımadı... Bundesliga'nın güçlü ve iddialı ekiplerinden Kırmızı-Beyazlılar, Bölgesel Lig temsilcisi Teutonia Hamburg'a gol oldu yağdı.
İlk yarıda hat-trick
İlk yarısında Timo Werner'in hat-trick yaptığı maçta Andre Silva (2), Emil Forsberg, Christopher Nkunku ve Dani Olmo'nun golleriyle Leipzig deplasmandan 8-0 ve turla döndü.
41 şut çektiler!
Tarihin en farklı sonuçlarından birinin çıktığı mücadelede Hamburg ekibi, Leipzig kalesine isabetli şut gönderemezken, Domenico Tedesco'nun ekibi 19'u isabetli olmak üzere tam 41 şut çekti.