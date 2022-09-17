(ÖZET) Swansea City - Hull City maç sonucu: 3-0

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kötü gidişat sürüyor... İngiltere Championship'te oynanan maçta Swansea City, Hull City'yi 3-0 yendi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, Swansea 3 golünü de maçın 2. yarısında attı.

Hull City'de Ozan Tufan 90 dakika sahada kalırken, Pelkas ve Seri 75, Estupinan ise 82 dakika süre aldı. Allahyar ise kadroda yoktu.

ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET

Hull City, İngiltere Championship'te sırasıyla QPR, Sheffield Utd, Stoke City ve Swansea'ye yenildi ve 10. maçlar sonunda 11 puanda kaldı. Bu 4 maçta sadece 1 gol attı ve 11 gol yedi. Kötü sonuçların ardından Acun Ilıcalı'nın teknik direktör Shota Arveladze ile yola devam edip etmeyeceği ise merak konusu.











