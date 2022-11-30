2022 Dünya Kupası C Grubu'nda yer yerinden oynadı, son 16'ya kalma ihtimali matematiksel olarak bulunan 4 takım birbirileriyle kapıştı. İlk maçta turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında yer alan ve koleksiyonundaki tek eksik parça için mücadele eden Lionel Messi'li Arjantin'i sürpriz bir sonuçla 2-1 deviren Suudi Arabistan sükse yaratmıştı. Bu sürpriz skorla sempati kazanan Herve Renard'ın öğrencileri, ikinci karşılaşmasına ise Robert Lewandowski'li Polonya'ya 2-0 kaybetmişti.

Gerardo Martino'lu Meksika ise Polonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından Arjantin'e 2-0 kaybetti. İki takım, Lusail Stadyumu'nda İngiliz hakem Michael Oliver'in yönettiği maçta kozlarını paylaştı. 47. dakikada Henry Martin ve 52. dakikada Luis Chavez'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan Meksika, 4 puana yükselse de averajla Polonya'nın gerisinde kaldı, son 16 biletini alamadı ve C Grubu'nu 3. tamamlayarak Dünya Kupası'ndan elendi.

Gruptaki diğer maçta Arjantin, Polonya'yı 2-0'la geçti ve 6 puanla grubu lider tamamladı. 4 puanlı Polonya ise 2. basamakta son 16 biletini aldı. Tek golünü Salem Al Dawsari bulan ve 3 puanda kalan Suudi Arabistan ise son sırada Dünya Kupası defterini kapattı.

Maçtan dakikalar:

2' Meksika'da Luis Chavez'in ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan attığı şutta top auta çıktı.

8' Suudi Arabistan'da rakip ceza sahası içinde topla buluşan Mohamed Kanno'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleyi tutmadı.

23' Meksika'da Jesus Gallardo'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

25' Meksika, Ali Al-Hassan'ın Luis Chavez'e yaptığı faul sonrası serbest vuruş kazandı, topun başına Pineda geçti. 26 yaşındaki oyuncunun vuruşunda top kaleci Al Owais'de kaldı.

35' Meksika tehlikeli geldi. Ceza sahasının dışından kaleyi yoklayan Luis Chavez, defansa takıldı.

41' Ceza sahası içinde topla buluşan Orbelin Pineda'nın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta araya giren Suudi Arabistan savunması tehlikeyi önledi.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

GOL | 47' Meksika'nın sol kanattan kazandığı kornerde topun başına geçen Luis Chavez, ön direğe ortasını yaptı. Cesar Montes'in çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Henry Martin, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.









GOL | 53' Kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kazanan Meksika'da topun başına Luis Chavez geçti. 26 yaşındaki yıldız solak, attığı muhteşem şutla Al Owais'i avladı ve farkı 2'ye çıkardı.









62' Salem Al Dawsari'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Abdullah Al Amri'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

67' Lozano'nun yerden sert şutuna çok iyi uzanan Al Owais, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

73' Meksika'da günün etkili ismi Chavez'in kullandığı muhteşem serbest vuruşa çok iyi uzanan Al Owais, bu sefer topu çelmeyi başardı.

76' Meksika, Pineda ile gole çok yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncunun ceza sahasında uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.

GOL | 90+5' Hattan Babhir ile paslaşan Salem Al Dawsari, ceza sahasında Ochoa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruş yaparak ağları sarstı.

90 dakika Meksika'nın 2-1'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Meksika, 4 puan ve averajla 3. basamakta yer aldı. Suudi Arabistan ise grubu 3 puanla son sırada tamamladı.