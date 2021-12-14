(ÖZET) Stuttgart - Bayern Münih maç sonucu: 0-5

Almanya Bundesliga'nın 16. hafta maçında lider Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Serge Gnabry'nin 3 gol ve 2 asistle yıldızlaştığı maçta sahadan 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 40, 53 ve 74. dakikalarda Gnabry, 69. ve 72. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti.

Maçta hat-trick yapma başarısı gösteren Gnabry, Lewandowski'nin gollerinin asistlerini de yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 40'a yükseltti. Stuttgart ise 17 puanda kaldı.

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