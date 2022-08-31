(ÖZET) Strasbourg-Nantes maç sonucu: 1-1
Fransa'da Strasbourg, Nantes'la karşılaştı. 28'de Habib Diallo, 85'te de Mostafa Mohammed'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray'dan, Nantes'e kiralanan Mohamed yeni takımında 5. maçında 2 gol, 1 asiste ulaştı.
Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg, Nantes'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Habib Diallo'yla 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devrede Nantes oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı.
85. dakikada sahneye tanıdık bir isim çıktı: Mostafa Mohammed... Galatasaray 'dan kiralanan Mısırlı futbolcu, Evann Guessand'in asistinde ağları sarstı ve mücadeleye beraberliği getirdi. Başarılı oyuncu yeni takımında 5. maçında 2 gol, 1 asiste ulaştı.
Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Nantes 6, Strasbourg 3 puana yükseldi.