(ÖZET) Sporting-Tottenham maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Sporting sahasında Tottenham'ı konuk etti. Gruptaki ilk maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinde kazanan Portekiz temsilcisi oldu.

Portekiz'deki zorlu mücadelede iki takım da karşılıklı ataklar buldu ancak pozisyonlar değerlendirilemedi. Aranılan gol 90'da geldi. Paulinho, Sporting'i 1-0 öne geçirdi, İngilizler'i yıktı. 90+3'te ise tam 'maç bitti' denirken, Arthur Gomes sahneye çıktı ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla Sporting 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Tottenham ise 3 puanda kaldı. .