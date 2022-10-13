(ÖZET) Sporting - Marsilya maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda dördüncü hafta maçları kapsamında Sporting, sahasında Marsilya'yı konuk etti. Igor Tudor yönetimindeki deplasman ekibi, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sporting, karşılaşmayı 9 kişi bitirebildi.

Sporting'de 19. dakikada penaltıya sebebiyet veren Ricardo Esgaio, 16. dakikadan da olan sarı kartı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kaldı. Marsilya'da Matteo Guendouzi, 20. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda hata yapmayarak takımını deplasmanda öne geçirdi. 30. dakikada ise Alexis Sanchez, sahneye çıktı ve takımına 2-0'lık üstünlüğü getirdi. 61. dakikada Sporting'de Pedro Gonçalves, aynı pozisyonun içinde art arda gördüğü iki sarı karttan kırmızı ile takımını 9 kişi bıraktı.

Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedekler arasında başladığı karşılaşmaya 64. dakikada Matteo Guendouzi'nin yerine girerek dahil oldu.

Marsilya, Sporting'e karşı aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaştı ve rakibiyle puanını eşitlemiş oldu.