(ÖZET) Sporting - Manchester City maç sonucu: 0-5

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başladı. Beşiktaş 'ın da yer aldığı C Grubu'nu Ajax'ın ardından 2. sırada tamamlayan ve Son 16 biletini alan Sporting, A Grubu'nu PSG'nin önünde lider tamamlayan Manchester City'yi konuk etti.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Manchester City, sahadan 5-0'lık galibiyet ile ayrılarak rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

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Maçtan dakikalar

GOL | Manchester City 7. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti. Bernardo Silva'nın içeriye çevirdiği topa Foden gelişine vurdu. Kaleci Adan bu şutta başarılı oldu. Dönen topu kontrol eden De Bruyne, Mahrez'e pasını gönderdi. Mahrez ise topu filelere göndermeyi başardı. De Bruyne'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol ilk başta geçerli sayılmadı ancak VAR incelemsi sonrası gol kararı verildi ve hakem orta noktayı işaret etti.

GOL | 17. dakikada Manchester City Bernardo Silva'nın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Matheus Reis'ten seken topa Bernardo Silva gelişine vurdu. Üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

⏱ 20'| Sağ kanatta topla buluşan Pedro Gonçalves, yerden içeri doğru gönderdi. Manchester City savunmasından dönen topta Gonçalves yeniden topla buluştu. Bu sefer arkda direğe gönderdiği top auta çıktı.

GOL | Manchester City 32. dakikada Phil Foden ile farkı 3'e çıkardı. Mahrez'in dip çizgiye inip ceza sahasına çevridiği topta Phil Foden, sağ köşeye doğru şutunu gönderdi ve fileleri havalandırdı.

⏱ 37'| Ceza sahası dışında topla buluşan Pedro Gonçalves şutunu gönderdi. Top farklı şekilde üstten auta çıktı.

GOL | Manchester City 44. dakikada Bernardo Silva ile 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ceza sahası sol tarafında topla buluşan Sterling, içerde Bernardo Silva'ya pasını aktardı. Portekizli futbolcu yakın direğe plase vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçtaki 2. golünü kaydetti.

İLK YARI SONUCU | Mücadelede ilk yarı Manchester City'nin 4-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

VAR'dan döndü

⏱ 50'| Manchester City, Bernardo Silva ile yeniden topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

GOL | 58. dakikada Raheem Sterling, Manchester City'yi 5-0 öne geçiren golü kaydetti. Bernardo Silva'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sterling, sağ köşeye doğru şutunu gönderdi ve fileleri havalandırdı.

⏱ 64'| Mahrez'in arka direğe doğru ortasında Kevin De Bruyne topu içeri çevirdi. Laporta'nın şutunda top üstten auta çıktı.

⏱ 77'| Ceza sahası sol tarafında topla buluşan Matheus Reis topu içer doğru çevirdi. Manchester City savunması topu uzaklaştırdı.

⏱ 80'| Ceza sahasına kat eden Mahrez'in ortasında top Coates'e çarptı, kaleye doğru yönlenen top üst ağlarda kaldı.

⏱ 87'| Fernandinho'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Zinchenko topu içeri doğru çevirdi. Top kaleci Adan'da kaldı.

MAÇ SONUCU | Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Manchester City sahadan 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Sporting - Manchester City ilk 11'ler:

Sporting: Adan, Inacio, Coates, Esgaio, Pedro Porro, Palhinha, Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo Silva, Mahrez, Foden, Sterling