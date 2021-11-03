(ÖZET) Sporting Lizbon-Beşiktaş maç sonucu: 4-0

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a konuk oldu. Jose Alvalade'de oynanan ve Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği 90 dakika, temsilcimiz için hayal kırıklığı ile tamamlandı. Sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlı ekip, puansız son sırada kaldı. Beşiktaş'ı İstanbul'da 4-1, evinde ise 4-0 deviren Ruben Amorim'li Sporting ise 6 puanla 2. sıraya yerleşti.









Sporting'e galibiyeti getiren goller; Pedro Goncalves (2), Paulinho ve Pablo Sarabia'dan geldi. Beşiktaş'ta Josef, 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Brezilyalı orta saha, cezası nedeniyle 24 Kasım'da oynanacak Ajax maçında forma giyemeyecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

9' Sporting gole çok yaklaştı. Gonçalves'in uzun pasına hareketlenen Sarabia, sol çaprazda buluştuğu topu bekletmeden arka direğe gönderdi. Paulinho'nun gelişine attığı şutta top direkten oyun alanına geri döndü.

10' Ev sahibi, yine çok tehlikeli geldi. Bir önceki pozisyonda olduğu gibi Sarabia, soldan ortasını yaptı. Paulinho'nun dar açıdan yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

14' Beşiktaş, ilk net pozisyonunu Larin'le yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Necip, ceza sahası içerisine uzun bir orta yaptı. Josef'in tek pasına gelişine sert bir vuruş yapan Kanadalı forvet, kaleci Adan'ı geçemedi.

17' Sporting Lizbon'da sakatlanan Pedro Porro'nun yerine Ricardo Esgaio oyuna dahil oldu.

27' Atiba'nın ceza sahası dışından attığı şutta top kaleci Adan'da kaldı.

28' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Rachid Ghezzal'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya koşu yapan Cyle Larin, sağ çaprazda Adan ile karşı karşıya kaldı ancak net posizyonu değerlendirmedi.

31' Dönen topta Sporting penaltı kazandı. Portekiz ekibinin yıldız orta sahası Gonçalves, Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pedro Gonçalves topu ağlara gönderdi.

31' Rıdvan'ın pasıyla Kenan savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Adan gole izin vermedi. Pozisyonun sona ermesiyle ofsayt bayrağı kalktı.

GOL | 38' Sporting, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan ve Rıdvan Yılmaz'dan rahat bir şekilde sıyrılan Pedro Gonçalves, şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

GOL | 41' Esgaio'nun ara pasına hareketlenen Paulinho, şut açısını bulur bulmaz vuruşunu yaptı. Ersin Destanoğlu'nu geçen top ağlarla buluştu ve Portekiz ekibi, farkı 3'e çıkardı.

İlk 45 dakika Sporting'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun yerine Alex Teixeira oyunda.

48' Sarabia'nın sol kanattan ortasında kaleye yönelen top üst direkten döndü.

49' Josef, Paulinho'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Pozisyon sonrası Larin de itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

GOL | 56' Sol kanattan çizgiye inen Reis, yerden sert bir orta yaptı. Welinton'dan seken topu boş kaleye gönderen Sarabia, takımının 4. golünü attı.

60' Sporting Lizbon'da Matheus Nunes'in yerine Daniel Bragança, Paulinho'un yerine ise Nuno Santos oyuna dahil oldu.

61' Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Salih Uçan, Larin'in yerine Can Bozdoğan oyunda.

66' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan attığı pasla Alex Teixeira, savunmanın arkasına sarktı. Rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Brezilyalı orta saha penaltı bekledi. Sergei Karasev, oyunu devam ettirdi.

70' Necip Uysal'ın sağ kanattan yaptığı ortada Can Bozdoğan, topu arka direğe çıkarttı. Ghezzal, yakın mesafeden kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

72' Portekiz ekibinde Matheus Reis'in yerine Ruben Vinagre, Pedro Goncalves'in yerine Jovane Cabral oyunda.

78' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyunda.

80' Kenan Karaman, ceza sahası yayına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top, direğin yandan auta çıktı.

83' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Can yerine Oğuzhan oyuna dahil oldu.

90' Beşiktaş'ta Josef, Nuno Santos'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rus hakem Sergei Karasev, son düdüğü çaldı ve temsilcimiz, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

STAT: Jose Alvalade

HAKEMLER: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin

SPORTİNG: Adan - Feddal, Coates, Inacio, Matheus Reis (Dk. Vinagre), Palhinha, Matheus Nunes (Dk. 59 Bragança), Porro (Dk. 17 Esgaio), Gonçalves (Dk. 72 Cabral), Sarabia, Paulinho (Dk. 60 Santos)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Necip Uysal, Welinton, Montero (Dk. 46 Teixeira), Rıdvan Yılmaz, Josef, Mehmet Topal, Atiba (Dk. 61 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Can Bozdoğan (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Kenan Karaman

GOLLER: Dk. 31 (P) ve Dk. 38 Gonçalves, Dk. 41 Paulinho, Dk. 56 Sarabia (Sporting)

SARI KART: Larin (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Josef (Beşiktaş)