(ÖZET) Spezia-İnter maç sonucu: 1-3
İtalya Serie A'da şampiyonluk isteyen İnter, Spezia deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı. Lacivert-Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez ve Alexis Sanchez kaydetti. Spezia'nın tek sayısı Giulio Maggiore'den geldi.
İtalya Serie A'da şampiyonluğu kovalayan İnter, Spezia deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
31'de Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 öne geçen İnter 73'te Lautaro Martinez'le farkı 2'ye çıkarttı. 88'de Giulio Maggiore sahneye çıktı ve Spezia'yı umutlandıran golü attı. Ancak uzatma anlarında Alexis Sanchez fişi çekti ve maçın skorunu belirledi: 1-3.
Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 75 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla İnter puanını puanını 69 yaptı ve bir maç eksikle lider Milan'ın 2 puan arkasına yerleşti. Spezia ise 33 puanda kaldı.