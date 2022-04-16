(ÖZET) Spezia-İnter maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'da şampiyonluğu kovalayan İnter, Spezia deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Lacivert-Siyahlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

31'de Marcelo Brozovic'in golüyle 1-0 öne geçen İnter 73'te Lautaro Martinez'le farkı 2'ye çıkarttı. 88'de Giulio Maggiore sahneye çıktı ve Spezia'yı umutlandıran golü attı. Ancak uzatma anlarında Alexis Sanchez fişi çekti ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu 75 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla İnter puanını puanını 69 yaptı ve bir maç eksikle lider Milan'ın 2 puan arkasına yerleşti. Spezia ise 33 puanda kaldı.







