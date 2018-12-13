(ÖZET) Spartak Trnava - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de zor günler geçiren ve 16. sıraya kadar gerileyen aynı zamanda teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıktı. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibine deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Alınan bu sonuçla Fenerbahçe bir üst tura 8 puanla adını yazdırdı. Spartak Trnava ise galibiyetle grubu bitirmesine rağmen aldığı 7 puan yeterli olmadı.

Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakibi Pazartesi gerçekleştirilecek olan kura çekiminde belli olacak.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 3. dakikada ev sahibi Spartak Trnava'dan geldi. Trnava'da Kubilay Yılmaz uzaklardan sert bir şut çekti top üstten auta çıktı.

Karşılaşmada dakikalar 9'u gösterdiğinde ceza sahasının çaprazında topla buluşan Slimani ayağının dışıyla Barış'a pas atmak istedi. Fakat Spartak Trnava savunması dikkatli! Önemli bir pozisyonu önlemeye başardılar.

Maçın ilk 10 dakikalık kısmında temsilcimiz Fenerbahçe etkili bir atak geliştiremedi. Özellikle yapılan pas hataları ise oyunun genişlik kazanmasına engel oldu.

Slimani şansını denedi

13. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İsmail Köybaşı geçti. Ceza sahasına ortalanan topta Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Maçın 17. dakikasında İsmail, savunma arkasına sarkan Slimani ile oynadı. Slimani'de ceza sahasına koşan Mahsun ile paslaştı. Mahsun'un şutu zayıf kalınca kaleci rahatça topun kontrolünü sağladı. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun maç başından bu yana öne çıkan isimlerin başında geldi. Genç futbolcunun istekli oyunu ilk 25 dakikada dikkat çekti.

Ev sahibi Spartak Trnava'da Gressak, Jailson'a yaptığı sert hareket nedeniyle 34. dakikada sarı kart gören isim oldu. Bu aynı zamanda maçında ilk kartı oldu.

Kubilay Yılmaz, Harun'u avladı

Mücadelenin 41. dakikasında Kubilay Yılmaz Spartak Trnava lehine skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Grendel iyi bir noktaya köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası üzerinde müsait pozisyonda yer alan Kubilay sol ayak içiyle topa yön verdi Ve takımını 1-0 öne geçirdi.22 yaşındaki Sakarya doğumlu Kubilay Yılmaz kariyerinde Avrupa kupalarındaki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

İlk yarı 1-0 Spartak Trnava'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısına iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

Harun'dan başarılı kurtarış

Maçın 48. dakikasında ev sahibi Spartak Trnava 2. golüne çok yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın arkasına gönderilen topta kaleci ile karşı karşıya kalan Jirka pozisyonu değerlendiremedi. Harun'da başarılı kurtarışı ile farkın artmasına engel oldu.

Slimani çok yaklaştı

Fenerbahçe 57. dakikada en net pozisyonu Slimani ile buldu. Şener uzun bir top ile Slimani'yi topla buluşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmanın kendisine yaklaştığını görünce ceza sahasına tam girerken şutunu gönderdi. Top yandan az farkla auta gitti.

Mücadelenin 60. dakikasında bu kez Fenerbahçe Barış Alıcı ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan arkaya iy sarkan Şener'i güzel bir pasla buluşturan Jailson oldu. Şener'in içeriye çevirdiği topta da ceza sahası içinde Barış Alıcı istediği gibi vuramayınca organize gelen bir ataktan eli boş döndü.

64'te bu kez de tehlikeli gelen Kubilay Yılmaz oldu. İlk golün sahibi 22 yaşındaki futbolcu sağ çarprazdan şansının denedi. Top yandan auta gitti.

Ev sahibi Trnava'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Martin Toth yerini Jiri Kulhanek'e bıraktı.

79'da Grendel yaptığı hareket sonrası sarı kart gören isim oldu. Slovak futbolcu bu kartın ardından saha kernarına geldi. Trnava'da gerçekleşen son oyuncu değişikliği sonrası Fabian Miesenböck dahil oldu.

Fenerbahçe yine tehlikeli geldi

Fenerbahçe yine tehlikeli 66. dakikada Isla'nın ara pasında yine Şener sağ kanattan arkaya sarktı. Tecrübeli futbolcxunun ortasında genç Mahsun kafa vuruşunda zamanlama hatası yapınca etkili bir ataktan Fenerbahçe yararlanamadı.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini 73. dakikada gerçekleştirdi. Sarı Lacivertli takım adına ilk çıktığı Avrupa maçında iyi bir mücade3le gösteren Mahsun Çapkan yerini bir diğer genç futbolcu Ömer Çakı'ya bıraktı.

Bir oyuncu değişikliği de Spartak cephesinden geldi. 75. dakikada Bakos yerine Ali Ghorbani oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 82. dakikasında Fenerbahçe'de genç stoper Yiğithan Güveli sakatlandı ve yerini yine genç oyuncu Deniz Yılmaz'a bıraktı.

83.dakikada Fenerbahçe'de Miesenböck'e sert bir faul yapan Şener sarı kart gördü.

Mücadelenin 88. dakikasında Fenerbahçe'de rakibini faulle durduran İsmail Köybaşı da kart gören isimler arasında yerini aldı.

Maçın son düdüğü çaldı ve Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı Lacivertli ekip daha önceden gruptan çıkmayı garantilediği için bu mağlubiyet temsilcimizi eklemedi.

Maçın 11'leri

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani