(ÖZET) Spartak Moskova - Napoli maç sonucu: 2-1

UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Spartak Moskova, sahasında Napoli'yi ağırladı. Rus ekibi sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Spartak Moskova, 3. dakikada penaltıdan Sobolev'in bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada sahneye tekrardan Sobolev çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. Karşılaşmada ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin 2. yarısında ise Napoli 64. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Spartak Moskova sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.





Bu sonuçla birlikte Spartak Moskova puanını 7'e yükseltirken, Napoli ise 7 puanda kaldı.