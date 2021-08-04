ÖZET | Spartak Moskova-Benfica: 0-2

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Benfica, Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya konuk oldu. Deplasman ekibi karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Benfica'nın gollerini 50. dakikada Rafa Silva ve 74. dakikada Gilberto kaydetti. Portekiz ekibinde Galatasaray 'ın transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes, yedek kulübesinde yer alırken oyuna dahil olmadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 10 Ağustos salı günü Portekiz'de oynanacak. Bu eşleşmenin galibi Şampiyonlar Ligi'nde play off'lara adını yazdıracak.