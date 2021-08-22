ÖZET | Southampton - Manchester United maç sonucu: 1-1

Premier Lig'e geçtiğimiz hafta 5-1'lik Leeds United galibiyetiyle müthiş bir başlangıç yapan Kırmızı Şeytanlar, 2. haftada Southampton deplasmanında 2 puan bıraktı.

Ev sahibi Southampton 30'da Fred'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ona yanıtı 55'te Mason Greenwood verdi. Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, kalan bölümde galibiyet golünü arasa da çabalar sonuçlanmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İlk maçında Everton'a kaybeden Hasenhüttl'ın öğrencileri puanla tanıştı. Manchester United ise 2. maçlar sonunda 4 puanda ve şu an için 4. sırada.