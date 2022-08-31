(ÖZET) Southampton - Chelsea maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 5. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda öne geçmeyi başaran Chelsea, bu üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Chelsea, 23. dakikada Raheem Sterling'in attığı golle deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. Southampton, ilk yarı bitmeden rakibine 28. dakikada Romeo Lavia ve 45+1. dakikada Adam Armstrong ile cevap verdi. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Southampton, karşılaşmayı da aynı skorla galip tamamlamayı başardı.

Southampton, 5 maç sonunda 7 puana ulaşırken üst üste ikinci deplasman mağlubiyetini alan Chelsea de 7 puanda kalmış oldu.