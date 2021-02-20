ÖZET | Southampton - Chelsea maç sonucu: 1 - 1
Premier Lig’in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi son buldu ancak Thomas Tuchel yönetimindeki yenilmezliği ise devam etti
Premier Lig’in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. St. Mary Stadı’nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada Takumi Minamino’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Konuk ekip Chelsea’de Mason Mount, 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.
Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43’e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30’a yükseltti
AA