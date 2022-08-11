(ÖZET) Slovacko - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe , deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip ilk maçta Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve üst tura ismini yazdırmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.

Mestsky Fotbalovy Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, iki ekibin ortada geçen mücadelesine sahne oldu ve gol sesi çıkmadı. Takımlar devreye 0-0'lık eşitlikle girdiler. İkinci yarı da ise gol perdesini Fenerbahçe 56. dakikada Serdar Dursun ile açtı. Çekya ekibi ise yalnızca 2 dakika sonra Sasinka ile skora dengeyi getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve iki sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise ilk maçta elde ettiği avantaj sayesinde Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yükselmeyi başardı.

Maçtan dakikalar

2'| Attila Szalai'nin pasında topu kapan Slovacko etkili geldi. Doski'nin uzaktan şutu üstten auta çıktı.

5'| Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in pasında Diego Rossi sağ kanattan topla hareketlenmek istedi. Araya giren savunma topu taca gönderdi.

10'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Miguel Crespo'nun rakibini geçip pasını aktardığı topta Arda Güler, Serdar Dursun'u düşündü. Son anda savunma araya girdi.

17'| Orta alanda topla buluşan Arda Güler, sol kanattan hareketlenen Luan Peres'e pasını aktardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Bruma ortasını yapmak istedi ancak savunma izin vermedi.

26'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Arda Güler'in pasında topla buluşan Serdar Dursun topu kale önüne doğru gönderdi. Diego Rossi'nin vuruşunu kaleci kurtardı.

29'| Fenerbahçe'den bir atak daha! Arda Güler'in pasında topla buluşan Serdar Dursun'un sol çaprazdan şutunda kaleci zorlukla topu kurtardı.

38'| Crespo'nun pasında orta alanda topla buluşan Arda Güler uzak mesafeden şutunu gönderdi. Top savunmadan sekti.

43'| Slovacko tek paslarla etkili geldi. Sol kanattan yapılan ortada Szalai kafayı vurarak tehlikeyi savuşturdu.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

51'| Slovacko etkili geldi. Sol kanattan kullanılan taç atışında Sasinka topu arka tarafa doğru göndermek istedi. Son anda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

GOL | Fenerbahçe 56. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanı önünde rakibinden sıyrılan Serdar Dursun, uzak mesafeden vuruşunda topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

GOL | Slovacko 58. dakikada Sasinka ile skora dengeyi getirdi. Ceza alanında topla buluşan Travnik vuruşunu yaptı, Altay Bayındır'ın kurtardığı vuruşun ardından seken topta Sasinka fileleri havalandırdı.

62'| Osayi Samuel'in pasında orta alanda topla buluşan Arda Güler, uzak mesafeden şutunu gönderdi. Top kaleci Nguyen'de kaldı.

70'| Serdar Dursun, sağ kanattaki Osayi-Samuel'e uzun bir pas göndermek istedi ancak Osayi-Samuel topa yetişemedi.

78'| Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Emre Mor'un pasında yayda topla buluşan Rossi'nin vuruşu savunmadan sekti.

84'| Miha Zajc uzun pasta Novak'ı kaçırdı, Novak'ın pasında ortasını açan Lincoln savunmayı geçemedi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Slovacko - Fenerbahçe 11'ler...

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.