(ÖZET) Slavia Prag - Fenerbahçe maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında Fenerbahçe , Slavia Prag'a konuk oldu. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Çekya'dan eli boş döndü. Eden Arena'da oynanan ve İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yönettiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Kanarya, Avrupa defterine nokta koydu.

Slavia Prag'a tur biletini getiren goller; 19. dakikada Ivan Schranz ile 27. ve 63. dakikalarda Yira Collins Sor'dan geldi. Fenerbahçe'nin 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Mergim Berisha ile bulduğu goller ise tur için yeterli olmadı.









Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 27. dakikada sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Altay Bayındır, yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekerken Sarı Lacivertli ekip, özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla stadyumdaki taraftarlarının tepkisini çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Chris Kavanagh ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

PRAG TEHLİKELİ GELDİ

2' Sağ kanattan Plavsic çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Marcel Tisserand son anda dokundu. Eğer dokunmasa arka direkte Sor çok net pozisyona girecekti.

TİSSERAND GOLÜ ÖNLEDİ!

8' Savunma arkasına atılan topta Schranz çizgiden içeriye ortaladı, Tisserand'a çarpan top Olayinka'ya geldi. Nijeryalı oyuncu vurdu, Tisserand topu çizgiden çıkardı.,

GOL

19' Sağ kanattan arka direğe orta yapıldı, Holes içeriye çevirdi, Sor vurdu Tisserand'a çarpan top Schranz'ın önünde kaldı. Schranz da düzgün vurdu ve ağları sarstı. Prag 1-0 önde.

GOL

28' Orta alanda topla buluşan Traore savunma arkasına sarkan Sor'u gördü. Sor sağ çaprazdan Altay'la karşı karşıya kaldı ve milli kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu.

SAKATLIK ŞOKU

28' Ferdi oyuna devam edemiyor. 4 dakika evvel kendini yere bırakan genç oyuncu kendini denese de kenara değişiklik işareti yaptı. Ferdi çıkıyor, Nazım oyunda.

35' Olayinka sol kanattan içeri girip, penaltı noktası üzerine topu çevirdi, Traore vurdu Altay çıkardı, seken topa ceza yayının gerisinden Bah vurdu, Altay bir kez daha çıkardı. Dönen topu Olayinka yakın mesafeden tamamlamak istedi, vurdu top üst direkten oyun alanına dönse de ofsayt bayrağı Olayinka için kalktı.

GOL

38' Mert Hakan, Osayi Samuel'in sağ kanattan attığı pasla ceza yayı üzerinde buluştu, sol ayağıyla sert ve düzgün bir şut çekerek, Prag kalecisi Mandous'u avlamayı başardı.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52' Tomas Holes'in tek pasıyla topla buluşan ve ceza sahasına giren Yira Collins Sor'un şutunta top direğin yanından auta çıktı.

57' İsmail Kartal'dan iki hamle geldi. Sosa'nın yerine Ozan, Pelkas'ın yerine Arda Güler oyunda.

GOL

63' Sağ kanattan etkili gelen Tomas Holes, ceza sahasında boş olan Yira Collins Sor'a pasını aktardı. Topu kontrol eden ve net bir vuruş yapan 21 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

81' Fenerbahçe'de Serdar'ın yerine Berisha, Tisserand'ın yerine Kim oyunda.

GOL

90' Prag savunmasından şık çalımlarla sıyrılan ve ceza sahası içerisinde adeta şov yapan Arda Güler, kaleyi gördü, şutunu attı. Mandous'un son anda çeldiği top Berisha'nın önünde kaldı. Alman forvet, attığı şutla ağları sarstı ve farkı 1'e indirdi.

Eden Arena'da son düdük çaldı. Sahadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe, Avrupa defterini kapattı.