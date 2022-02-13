(ÖZET) Sivasspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2-1

Demir Grup Sivasspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig 'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor kendi taraftarının önünde 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı Beyazlılar bu sonuçla 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.

13 maçtır 3 puana hasret kalan ve ligin dibine demir atan Malatya ekibi, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Adem Büyük yönetiminde ilk maçına çıkan Yeni Malatyaspor ilk yarıda üstün bir oyun ortaya oymasına ve skor üstünlüğü olmasına rağmen 2. yarıda bunu koruyamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişat devam etti. Malatya adına bu kötü seri 14 maça çıkmış oldu.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 34'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 16 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

3. dakikada Zeffane’nin sağ kanattan pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Mustafa'nın şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Kenan Özer sahnede

GOL | Maçın 32. dakikasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Kenan Özer'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Campi’nin kendi yarı sahasından ceza alanına gönderdiği topu göğsüyle kontrol edip önüne alan Chouiar'in, sağ taraftan kale önüne gönderdiği pasta Kenan, müsait pozisyondaki vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35. dakikada Uğur’un sol kanattan verdiği pasta topu alan Kayode'nin, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın hakimi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | Maçın 52. dakikasında Sivasspor, Kayode'nin golü ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Sol kanattan Fajr köşe vuruşunu Gradel'e pas olarak kullandı. Gradel'in ceza alanına gönderdiği ortaya ön direkte Kayode omuzuyla dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Fajr'dan güzel gol

GOL | 70. dakikada ev sahibi Sivasspor, Fayçal Fajr'ın müthiş golü ile 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Orta alanda Gradel'in pasında uygun durumda topla buluşan Fajr, uzak mesafeden sert ve düzgün vurdu, kaleci Ertaç'ın müdahale edemediği top filelerle buluştu.

82'nci dakikada sağdan Gradel ortaladı, uzak direkte Henrique'nın çevirdiği topa kale önünde uygun durumda Uğur sert vurdu, top üstten auta gitti.

88'inci dakikada Hafez'in kullandığı serbest vuruşta Dicko'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada soldan hareketlenen Uğur'un ceza alanına ortaladığı topa Kayode istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Koray, Kerem, Fayçal Fajr, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Sadık, Azubuike, Haddadi, Mehdi, Donsah, Mounir, Mustafa, Kenan, Dicko

*Adem Büyük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başında ilk kez teknik sorumlu olarak sahaya çıktı.

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STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Kemal Yılmaz (xx), Murat Altan (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx), Erdoğan (xx), Goutas (xx), Caner (xx), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk. 87 Sefa), Koray (x) (Dk.33 Hakan xx), Fajr (xxx), Gradel (xxx), Kerem (xx) (Dk. 46 Felix xx), Kayode (xxx) (Dk. 90 Konate)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xx), Zeffane (xx), Sadık (xx), Campi (xx), Haddadi (xx), Mustafa (xx), Donsah (xx) (Dk. 77 Ndong x), Azubuike (xx), Mounir (xx), Kenan (xx) (Dk. 83 Hafez), Dicko (xx)

GOLLER: Dk. 52 Kayode, Dk. 70 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 31 Kenan (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Goutas, Sefa (Demir Grup Sivasspor), Donsah (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)