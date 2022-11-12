ÖZET | Sivasspor - Ümraniyespor maç sonucu: 2-2

Sivasspor ile Ümraniyespor Süper Lig 'de 14. hafta maçında kozlarını paylaştı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini 31. dakikada Yatabare, 59. dakikada N'Jie kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 27. dakikada Umut Nayır ve 83. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic attı.

Ümraniyespor bu sonucun ardından 7 puana yükselirken Sivasspor da puanını 11 yaptı.

(Maçtan dakikalar)

15. dakika | Del Valle ceza sahası içine şık girdi. Vuruşunu yaptı ancak top dışarıya çıktı. Öncesinde elle oynama tespit edildi.

16. dakika | Geraldo'nun pasında Umut Nayır müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi. Ümraniyespor bir kez daha gole çok yaklaştı.

GOOOOL | 27. dakikada Ümraniyespor Avounou ceza sahasına girerken sert vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ümraniyespor 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 31. dakika Yatabare ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu ağlarla buluşturdu. Sivasspor 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı...

İkinci yarı başladı

47. dakika | Sivasspor'da N'Jie'nin pasında Gradel vuruşunu yaptı. Kaleci Orkun gole izin vermiyor.

52. dakika | Dia Saba'nın pasında N'Jie vuruşunu yaptı. Kaleci Orkun geçit vermedi.

GOOOOL | 59. dakika | Dia Saba'nın derinlemesine gönderdiği topta N'Jie ceza sahası içinde topla buluştu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GOOOOL | Ümraniyespor'da 83. dakikada Antonio Mrsic penaltıdan topu ağlara gönderdi. Skor 2-2'ye geliyor.

Sivasspor - Ümraniyespor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Robin, Saba, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut Nayir







