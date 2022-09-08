(ÖZET) Sivasspor - Slavia Prag maç sonucu: 1-1

Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp, Avrupa Ligi bileti alan Sivasspor , gruplara kalmak için Play-Off oynamıştı. Fakat Kırmızı Beyazlılar, İsveç temsilcisi Malmö'ye boyun eğince yoluna Konferans Ligi'nden devam etti. Yiğidolar, Avrupa'nın 3 numaralı kupasında bugün ilk maçına çıktı. Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.

Temsilcimiz mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.

90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor fie bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.





Öne geçtiler

Maçın 4. dakikasında Slavia Prag, Olayinka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Appindangoye’nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor’un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

Sivasspor eşitliği sağladı

Mücadelenin 27. dakikasında Sivasspor Sabia'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve eşitliği sağladı. Gradel’in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1

42. dakikada Masopust’un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Goutas’ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N’jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.

61. dakikada Doudera’nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.

90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor fie bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.









Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Fran Jovic xxx, Hrvoje Radic xxx, Luka Pusic xxx

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Robin Yalçın xx (Caner dk. 80 xx), Uğur xx, Keita xx, Ulvestad xx, N'jie xx (Ahmed dk. 73 xx), Dia Saba xx, Gradel xx, James x (Yatabare dk. 19 x)

Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Slavia Prag: Mandous xx, Ousou xx, Masopust (Tecl dk. 77 xx), Kacharaba xx (Tiehi dk. 46 xx), Holes xx, Sevcik xx, Usor xx (Schranz dk. 63 xx), Traore xx (Provod dk. 46 xx), Doudera xx, Jurasek xx (Ewerton dk. 46 xx), Olayinka xx

Yedekler: Dvorak, Subert, Labik

Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Goller: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)

Kırmızı kart: Keita (dk. 90)(Sivasspor)

Sarı kartlar: Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag)

Sivassporlu taraftarlar Slavia Prag maçına ilgi göstermedi

Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı’nda büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Slavia Prag taraftarı misafir tribününde yer aldı

Slavia Prag taraftarı, Sivasspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıda seyirci misafir tribünündeki yerini alıp, takımına destek verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.

Slavia Prag’ın taraftarları zaman zaman takımına da destek tezahüratlarında bulundu.