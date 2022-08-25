(ÖZET) Sivasspor-Malmö maç sonucu: 0-2

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Sivasspor , İsveç ekibi Malmö’yü konuk etti. Zorlu geçen ilk maçta rakibine 3-1 kaybeden Yiğidolar, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken, gruplara kalmak için rakibini 3 farkla yenmeliydi. Ancak planlar tutmadı.

İlk yarı golsüz geçildi

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, dolu tribünler önünde oynadığı maçta Malmö karşısında pek etkili olamadı. İlk yarı başladığı gibi golsüz sona erirken, 76'da Veljko Birmancevic eşitliği bozdu. 90'da ise Isaac Thelin maçın skorunu belirleyen golü kaydetti, İsveç devine hem galibiyeti hem de grupları getirdi. Temsilcimiz ise Kupa 2'ye havlu attı. Ancak Kırmızı-Beyazlılar Avrupa macerasına devam edecek, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

22 maçta 7 galibiyet

Sivasspor, Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesinde 22. maçına çıktı. Kırmızı-Beyazlı ekip, 22 sınavda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Srdjan Jovanovic ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL İPTAL!

4' Isaac Thelin topu ağlarla buluşturdu ancak öncesinde elle oynadığı gerekçesiyle gol geçerli değil.

13' Charisis rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vurdu fakat top dışarda.

19' Thelin'in şutunda Ali Şaşal Vural başarılı, gole izin vermiyor.

32' Jo Berget ceza sahasının sağ çaprazından vuruyor ancak çerçeveyi bulamıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

60' İkinci yarıda tempo biraz daha düşük.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

69' Gradel sol kanattan serbest vuruşu kullandı, Yatabare boş pozisyonda dışarı vurdu. Gole ilk kez bu kadar çok yaklaştık!

GOL

76' Erdal Rakip orta alandan hızla çıktı, savunma arkasına sarkan Birmancevic'i gördü, Sırp oyuncu karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri sarsmayı başardı.

84' Kader Keita rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

KARŞI KARŞIYA KAÇTI!

88' N'Jie karşı karşıya pozisyonda kaleci Diawara'nın üzerine nişanladı topu...

GOL

90' Larsson orta alandan ceza yayına doğru yerden gördü, Thelin harika döndü, karşı karşıya kaldı ve ağları sarstı: 2-0.

90' Mücadelenin sonuna +6 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi.

Sivasspor-Malmö 11'ler:

Sivasspor: Ali, Appindangoye, Goutas, Erdoğan, Uğur, Ulvestad, Keita, Charisis, Gradel, Yatabare, James

Malmö: Diawara, Hadzikadunic, Nielsen, Moisander, Berget, Beijmo, Christiansen, Rakip, Birmancevic, Zeidan, Thelin