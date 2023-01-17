(ÖZET) Sivasspor - Karacabey Belediyespor maç sonucu: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi.

14. dakikada Sivasspor N'Jie'nin attığı golle 1-0 öne geçti ancak top dışarıdan .çevrildiği için sayılmadı.

39. dakikada Sivasspor, Hakan Arslan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

74. dakikada Sivasspor, Hakan Arslan'la bir gol daha bularak skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Hakan Arslan gollerine devam ediyor

Sivasspor’un kaptanı Hakan Arslan, Karacabey Belediyespor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.

Sivasspor’da takımın 2 golü Hakan Arslan’dan geldi. Maçın 38. ve 74. dakikasında topla buluşan Arslan, yaptığı vuruşlarla topu ağlara gönderdi.

34 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e yükseltti. Hakan Arslan 4 golün 1’ini Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Clinton N’Jie gol sayısını 3’e yükseltti

Sivasspor’un Kamerunlu oyuncusu Clinton N’Jie, Karacabey Belediye Spor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda DG Sivasspor, TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye Spor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sivasspor’un attığı gollerden 1'i de Clinton N’Jie'den geldi. Karşılaşmanın 84. dakikasında topla buluşan N’Jie, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkarttı. N’Jie, 3 golün 2’sini Spor Toto Süper Lig’de attı.

Kupada son 16 turu maç programı şöyle:

17 Ocak Salı:

17.30 Antalyaspor - Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Alanyaspor - Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.45 Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK - Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe - Rizespor (Ülker)